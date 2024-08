Každý ročník Sportovního parku v Pardubicích přináší do města unikátní atmosféru inspirovanou olympijskými hrami. A po jeho skončení jeho organizátoři vždy nabízejí vyhodnocení. Letos je nad míru pozitivní. Akce přilákala v obrovském množství děti a jednu třetinu z nich vůbec poprvé. Což je pro událost, jejímž posláním je propagovat sport, mimořádně lichotivé.

„Park není jen o číslech, ale kdo přišel na soutok, nestačil se divit, kolik lidí k nám zavítalo – díky unikátním QR kódům na hracích kartách víme, že největší skupinu sportovců tvořily děti ve věku od šesti do třinácti let – 51%, dětí mladší šesti let pak tvořily 45% sportovců. A co je velmi zajímavé – více než 1/3 sportujících dětí u nás byla úplně poprvé,“ uvedli organizátoři.

Sportovní park byl letos úspěšný i díky počasí, od soboty 3. srpna bylo slunečno a pořadatelé zavírali během devítidenní akce stanoviště celkem jen na několik hodin, a to z bezpečnostních důvodů kvůli dešti a kluzkým sportovištím.

„Počasí nám v porovnání s loňským rokem velmi přálo a děkujeme tam nahoru za tuhle přízeň. I díky tomu bylo u nás plno od prvního sobotního rána. Naše akce v akci také ukázaly svou velkou sílu – překážkový Gladiátor Race byl rekordní a pokořil rok 2019, startovalo u nás 1600 malých i dospělých běžců. Charitativní Foxconn run vzrostl na číslo 450 startujících a barevný běh Barvám neutečeš letos do parku přilákal skoro 1900 nadšenců,“ uvedl manažer Pavel Stara.

„Kromě toho jsme měli plno i v úterý, kdy se ve mlýnech, v parku i na řece představily složky integrovaného záchranného systému. Dvojnásobné množství závodníků přilákal také páteční zábavný běh Suchou nohou přes Labe,“ zdůraznil.

Už nyní je jasné, že sportovci se v Pardubicích znovu sejdou i za rok. „Nyní si dáme pár dnů na dotažení právě skončené akce, pak se s naším skvělým týmem, kterému moc děkuji, potkáme znovu a ročník 2024 vyhodnotíme, abychom se dobře připravili na Sportovní park Pardubice 2025, který se uskuteční v termínu od 2. do 10. srpna,“ dodal Stara.

