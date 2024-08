Přesně v 17 hodin vyrazil od sochy Jana Kašpara průvod dobrovolníků v týmových barvách směrem k Automatickým mlýnům, kde vůbec poprvé pořadatelé zahájili druhou část svého programu. Návštěvníci mohli shlédnout slavnostní zahajovací ceremoniál, sportovní exhibice a mnozí z nich se zaposlouchali i do rytmu hudebního vystoupení skupiny Coverkout.

„Jsem moc rád, že Pardubice jsou jediné město v České republice, které zachovalo tu tradici každý rok bez ohledu na to, zda ten ročník je zrovna olympijský nebo ne. A že je letos olympiáda, tak si můžeme dopřát i přenosy z Paříže. Je to takovou milou třešničkou na dortu, a proto i ten letošní ročník děláme větší. Zapojena je i nová lokalita, protože jsme loni na podzim otevřeli areál Automatických mlýnů a jsem moc rád, že se rozpínáme z parku Na Špici i do Automatických mlýnů,“ řekl Deníku náměstek primátora Pardubic, Jakub Rychtecký. Do akce se již tradičně zapojila také Univerzita Pardubice, ale novinkou je i zapojení vzdělávacího centra Sféra, které nabízí aktivity věnované všem, komu věda není cizí.

Součástí programu bylo i předání šeku, ocenění medailistů z olympijských her dětí a mládeže či odhalení připraveného překvapení. To se návštěvníkům rozbalilo přímo před jejich zraky na budově Automatických mlýnů v podobě vlajky věnované právě Sportovnímu parku Pardubice.

Letos si Sportovní park připravil řadu novinek. „Novinkou jsou i Automatické mlýny, které rozšířily ten Sportovní park o tyto krásné prostory a jinak zůstávají ty věci stejné, 60 klubů, 9 dní, dobrovolníci, velké běhy jako Gladiátor race, Barvám neutečeš, charitativní běh a máme tu i novinku Konferenci Sportweek, takže se snažíme být i edukativní,“ uvedl manažer Sportovního parku Pardubice Pavel Stara.

„Spojujeme nejen sport, vzdělání, ale i kulturu. Hlavní myšlenka, která v tom projektu je, že si mohou děti ze 60 sportů vyzkoušet věci, které by je třeba nenapadly, že by na to mohly mít talent a pak třeba skončily v nějakém sportu a objevily něco co je baví,“ dodal Rychtecký.

Sportovní park Pardubice si klade za úkol rozhýbat děti i dospělé. Proto nebude chybět například možnost hromadných či překážkových běhů, rozcviček, tanců nebo oblíbeného běhu přes řeku Labe. Na stálé i variabilní stanoviště má dorazit šedesátka sportovních klubů z Pardubic i okolí.

Park Na špici zve od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna na dny plných sportů jak na souši, tak ve vodě.