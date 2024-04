Úspěšný projekt pokračuje. Pardubice budou přidělovat startovací byty

Jiří Tůma

Krajské město už řadu let drží nápad, který není všude obvyklý. Nabízí startovací byty mladým, ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svoji kariéru. První letošní výběr proběhne ve čtvrtek.

Letos, stejně jako v předchozích letech, nabízí město zájemcům o startovací bydlení celkem 25 bytů. Ve čtvrtek dubnu budou vylosováni noví nájemci patnácti bytů. | Foto: Magistrát města Pardubic