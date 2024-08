Jiří Tůma dnes 17:30

Pardubice patří mezi několik měst v republice, která umožňují získat mladým lidem bydlení. Pravidelně se tu totiž ekonomicky aktivní lidé do 30 let mohou přihlásit do losování, ve kterém se přidělují startovací byty. Podzimní kolo proběhne v říjnu, ale na webu města jsou žádosti dostupné už nyní.