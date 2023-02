Nepoučitelní. I přes varování strážníci vyháněli lidi ze zamrzlých vodních ploch

/ANKETA V ČLÁNKU/ V Pardubicích v posledních dnech mrzlo a vodní plochy se pokryly vrstvou ledu. Jen málokde je ale dostatečně silný na to, aby bylo bezpečné na něj vstupovat. Ačkoliv to strážníci několikrát zdůrazňovali, stále se několik "čekatelů na smrt", jak to městští policisté nazvali, našlo.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay