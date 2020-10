Zuzana Kočičková začíná na škole třetí ročník a už podruhé přichází o drahocennou praxi v oboru. „Sice nám posílají úkoly a říkají, co se máme naučit, ale ta praxe nám bude hrozně chybět. Spousta věcí se dá naučit jedině praxí,“ řekla Kočičková.

Od třetího ročníku studenti absolvují praxi v nemocnici, a tak po první covidové vlně musela docházet na hodiny navíc ve svém volném čase, aby zrušenou praktickou výuku z jara dohnala. „Praxe jsme měli po normálním vyučování. Jinak by se to ale udělat nedalo, protože jsme nikdy předtím v nemocnici nebyli,“ dodala Kočičková.

Podle ředitelky školy Moniky Máslové byl vidět z řad studentů velký zájem o hodiny nad rámec plánované výuky. „Věděli, že až budou v nemocnici s pacientem, tak by jim to zkrátka chybělo. Budeme to takto asi muset vyřešit i teď, až se vrátí do školy,“ popsala ředitelka.

I přesto, že je praktická část výuky zrušena, tak studenti mohou dobrovolně do nemocnice docházet na výpomoc, čímž řeší i kapacitní nedostatky nemocnice. „Myslím si, že těm, co tam půjdou, by to mohlo hodně pomoct. Já třeba mám určité důvody, proč tam nemůžu docházet, a vím, že mi to bude chybět. Z videa, jak se píchá injekce, se to člověk prostě nenaučí,“ vysvětlila studentka Kočičková.

Náhrady praktické výuky se nedočkali žáci, kteří na jaře byli v prvním ročníku. „Z prvního ročníku nám praktickou část výuky nijak nenahrazovali. Když jsme v září přišli do školy, tak nám řekli, že nám toho strašně moc chybí, ale musíme to zvládnout teď. Do toho ale přišla druhá vlna,“ popsala studentka druhého ročníku, která si nepřála být jmenována.

Praktickou výuku učitelé převedli do formy samostudia, kterou pak testují online. „Já bych určitě ocenila alespoň online hodiny v rámci praxe, tak jako máme výklad v jiných hodinách. Určitě by mi daly víc než to, že koukám do učebnice. Upřímně jsem z toho docela zklamaná, protože příští rok už máme jít na praxi do nemocnice,“ vyjádřila nespokojenost s nynější situací. Studentka tak doufá, že škola výuku nahradí, ale má obavy z nedostatku času. „Klidně bych chodila každý den do školy od sedmi, aby nás alespoň někam posunuli, protože teď jsme se zasekli v jednom bodě, nikam se nehýbeme,“ dodala.

Problém, jak nahradit praktickou výuku, se snaží řešit i Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice. „Učitelé odborného výcviku mají různé možnosti. Například posílají krátká videa. Studenti si to můžou doma pustit a pak si to sami zkouší. Svoji práci nafotí nebo natočí a posílají to učitelům,“ popsala ředitelka Radmila Kozohorská.

Ztracené hodiny

Žáci budou muset dohánět ztracené hodiny ve škole. „Určitě až se děti vrátí, tak to budou muset opakovat. Učitelé to takhle nemohou nechat. Vypíše se to nejdůležitější ze školních vzdělávacích programů a to se procvičí. Především to, co budou potřebovat k závěrečným zkouškám,“ konstatovala Kozohorská.

Obě ředitelky se shodují na tom, že pro učitele je tento způsob výuky velmi náročný. „Znamená to spoustu času navíc jak pro učitele, tak i pro žáky. Myslím si, že je to pro ně momentálně snazší tím, že už to jednou zažili, ale určitě jim to nedalo o nic méně práce než na jaře,“ poznamenala Máslová.

Co se ale na obou školách zlepšilo oproti jarní online výuce, je podle ředitelek viditelný posun ze strany žáků. „Kdybych to měla srovnat, na jaře do toho nebyli úplně všichni zapojeni tak, jak je tomu teď. V tomhle ten posun opravu vidět je,“ dodala Máslová. (apo)