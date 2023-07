Jako ojedinělý konflikt označilo vedení Pardubic sobotní potyčku v Anenské ulici mezi několika Romy a Ukrajinci. Hlavní roli hrál nejspíše alkohol. Přesto policie v lokalitě zvýší počet obchůzek. Kvůli incidentu se sešli zástupci města, policie i zástupci z ukrajinské a romské komunity.

Kvůli víkendové potyčce, kdy policisté zasahovali v pardubické Anenské ulici, u rvačky několika Romů a tří Ukrajinců, se ve městě sešli zástupci města, policie i zástupci z ukrajinské a romské komunity. | Video: Remešová Nikola

Policie zasahovala v sobotu večer v Pardubicích u potyčky asi 18 lidí. Server Romea.cz uvedl, že šlo o konflikt mezi 15 Romy a trojicí Ukrajinců. Jeden z účastníků konfliktu měl pořezaný obličej a musel na ošetření do nemocnice. Stovky Romů pak o den později pořádaly demonstraci za svoji bezpečnost v ulicích města.

V restauraci nedaleko místa šarvátky podobný případ nepamatují. „Někdy jsou hosté možná trochu více hluční, ale nikdy s nimi nebyl žádný problém,“ sdělil jeden z barmanů restaurace St. Patrik, kam pravidelně chodí i Romové.

Podle mluvčí krajské policie o dalších podobných incidentech v Pardubicích v poslední době nemá ani policie informace.

Ihned po rvačce tři cizince policisté na místě zadrželi a převezli na služebnu. V pondělí je obvinili a případ šetří jako výtržnictví. Mužům hrozí až dva roky vězení. Všichni jsou stíháni na svobodě. Kriminalisté jen potvrdili, že útočníci byli pod vlivem alkoholu. Jejich národnost nechtěli komentovat.

„Mohu garantovat, že vyšetřování bude objektivní a transparentní," sdělil ředitel pardubické krajské policie Jan Ptáček. Šlo podle něj o ojedinělou situaci, proto není potřeba přijímat žádná mimořádná opatření.

Konflikt aktuálně řeší kromě policie i vedení města s vládní zmocněnkyní pro romskou menšinu Lucií Fukovou, která v pondělí přijela na pardubické krajské ředitelství policie. „Město se může ptát, co trápí Romy, to si myslím, že je cesta, kterou se máme ubírat. Kolektivní obviňování není dobrá cesta. My sami Romové víme, co znamená být nálepkován v této společnosti. Romové jsou frustrovaní touto situací, podléhají třeba sociálním sítím, kde jsou dezinformace," řekla Fuková.

Nemůžeme soudit všechny

Na společné schůzce byl i Marian Kurylo, řeckokalotický kněz, který řadu let pomáhá ukrajinské komunitě ve městě. „Je mi líto, že k něčemu takovému došlo. Chci ujistit nejen Romy, ale všechny obyvatele České republiky, že Ukrajinci nenesou žádnou hrozbu. Incident překvapil i naše lidi. Osobně si myslím, že nedělní demonstrace byla zbytečná. Podle jednoho případu nemůžeme soudit všechny Ukrajince,“ řekl Marian Kurylo.

Pardubická radnice se momentálně k incidentu nechce více vyjadřovat. Primátor města je navíc na dovolené mimo republiku. Mluvčí magistrátu Radim Jelínek ale potvrdil, že vedení města situace není lhostejná.

„Je potřeba být trpěliví, policie shromažďuje důkazní prostředky. My jsme se dohodli, že státní policie i městská policie v té lokalitě zvýší počet obchůzek," dodal náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Jsme ve válce

Sobotní rvačka strhla lavinu událostí. Vše vyvrcholilo pochodem téměř tisíc Romů, kteří v neděli odpoledne v centru Pardubic protestovali proti násilí a ukrajinským přistěhovalcům. „Jsme ve válce, bojíme se o své děti, budeme se bránit," zaznívalo z úst demonstrantů, kteří se do Pardubic sjeli z celé země.

Dva dny po události na místě, kde bydlí část romské komunity, nejsou žádné stopy po rvačce. Celý konflikt ale vyvolal vlnu pobouření a ani místní situace nenechává chladné.

„Tím místem nerada chodím, třeba večer se mu raději vyhýbá, není mi příjemné chodit kolem skupinek Romů, kteří tu věčně vysedávají venku,“ řekla mladá žena z Pardubic, která se nepřála uvést jméno.

„Já o tom nic nevím, vím jen to, co jsem četla na internetu, ale začínám se bát, aby podobných problémů nepřibývalo,“ dodala Pardubačka Jana.

Pro serverRomea.cz situaci okomentoval i romský aktivista a zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko. „Romové, kteří se vydali na takzvaný protestní pochod, kde se ale také bohužel skandovalo „pryč s Ukrajinci a my je tady nechceme", by si měli naplno uvědomit, že přesně tyto projevy a demonstrace k žádné bezpečnosti nepovedou a vést ani nemohou,“ napsal Miko.

Na protestní akci v Pardubicích zaznívaly výzvy k dalšímu, většímu, setkání v Praze. To by se mělo uskutečnit za dva týdny. Termín ani záměr protest pořádat však nikdo z organizátorů nepotvrdil.