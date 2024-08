Montážní dělníci elektronických zařízení Místo výkonu práce Parduibce. Co u nás získáte? Stabilní práci a stálý příjem. Teplé obědy/večeře za 22,- Kč v naší jídelně (česká i mezinárodní kuchyně!). 3000,- ročně na benefity (Jděte do kina, zaplaťte v lékárně, přihlaste se na jazykový kurz, a nebo si vyberte něco úplně jiného...). 5 týdnů dovolené. Co bude Vaší prací? Práce na výrobní lince - montáž výrobků, testování, kontrola, balení, příprava k expedici,... Co byste měli nabídnout VY? Ochota práce ve směnném provoze. Plnoletost podmínkou. Manuální zručnost. Co můžete ještě získat? Mobilní tarify za velmi výhodné ceny pro Vás i Vaše blízké (Třeba neomezené volání a 10GB dat za skvělou cenu). Podporu fit života - Foxconn Fitness (vstup za 30Kč na lekce i do fitka), Multisport program (příspěvek na fitko, plavání nebo třeba saunu...). Další vzdělávání (např. Odborné kurzy, kurzy práce na PC, kurz focení, a další). Slevy u obchodníků (Cestujte pohodlně a levněji s LeoExpress, nakupte elektroniku se slevou, a další...). Min. 3.000,- ročně příspěvek na penzijní připojištění. Prémii za doporučení nového zaměstnance od 10 tisíc (dle pozice). Místo je vhodné pro absolventy. První kontakt telefonicky (8:00 - 15:30), e-mailem nebo osobně - po předchozí domluvě. 22 680 Kč

