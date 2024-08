Vybrali jsme TOP 6 podniků nabízející tu nejlepší zmrzlinu v Pardubicích. Trefili jsme se do vaší chuti? Pokud ne, napište nám, která je vaše nejoblíbenější zmrzlinárna.

Než vám představíme náš výběr, tak jsme oslovili v pardubických ulicích tři náhodné obyvatele města. Zde jsou jejich tipy.

„Nejčastěji si dávám zmrzlinu v cukrárně Aida, ale pouze tu jahodovou, ta chutná opravdu ovocně a není umělá,“ řekla Adéla Nováková. Pravidelně se zastavuje právě zde, protože to má vždy po cestě a vyhovuje jí i cena zmrzliny.

„Nejraději si dávám zmrzlinu v Mňam kárách, kde mají značku Belleza. Zatím jsem tam nenarazila na žádnou, co by mi nechutnala. Vždy raději sáhnu po smetanových verzích,“ uvedla Nela Čáková. Jedinou nevýhodou této zmrzliny je ale podle ní vyšší cena.

Oskar Dušek se svou dcerou rádi navštěvují zmrzlinárnu. „Vždy si dáváme napůl jednu porci zmrzliny, kde si můžeme vybrat dvě různé příchutě. Máme to jako tradici a díky tomu můžeme ochutnat co nejvíce druhů, co mají,“ řekl s úsměvem.

A nyní už náš TOP 6 výběr. Vždy uvádíme nabízené příchutě a hlavně ceny.