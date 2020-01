Bílé papírové korunky a pláště mají i malí koledníci, nechybí jim ani pečlivě zapečetěné pokladničky a nálepky s nápisem K + M + B + 2020. „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám,“ zní sborovně náměstím, když děti trénují zpěv ještě předtím, než se vydají na koledu na ostro.

V pokladničkách už cinkají první mince, kolemjdoucí otevírají peněženky a přispívají na dobrou věc. Výtěžek pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionu. „Chci vás poprosit o jednu věc – abyste nezapomněli každému dárci poděkovat. A je úplně jedno, jakou částku vám přispějí, nejdůležitější je to, že jsou lidé ochotni se rozdělit s druhými,“ vybízí koledníky předseda lidovců Marek Výborný.

Jsou doma, ale neotevřou

Koledníci se ale setkávají i se zavřenými dveřmi, někteří lidé otevřít nechtějí, přestože uvnitř hraje televize a jsou slyšet hlasy. „My je nenutíme, je to dobrovolné, klidně můžou otevřít a nepřispět, dětem udělá radost, že jim mohou zazpívat,“ vysvětluje ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková a posteskne si: „Lidem bych vzkázala, že jim děti přišly popřát do nového roku a zazpívat, takže je prosím, aby otevřeli, protože mě moc mrzí, jak jsou děti zklamané, když jim neotevřou.“

Poctivé koledníky lidé poznají podle vedoucího skupiny, který má průkaz podepsaný biskupem a úředně zapečetěnou kasičku s charitním logem. Skupinky navíc obdarovávají dárce cukříky a kalendáříky.

V regionu bude domácnosti obcházet asi tisícovka koledníků, a to až do neděle. „Potřebovali bychom více lidí, tento počet je na celou naši oblast, takže nejen Pardubicko, ale také například Holicko či okolí Chrasti nebo Luže,“ dodává Hubálková.

Dům od domu se vydávají skauti, farníci, rodiče s dětmi a právě také školáci. „Vzdali jste se příjemného teplíčka ve školních lavicích a budete muset učení dohnat v odpoledních nebo večerních hodinách, protože nyní máte velice důležité poslání,“ promlouvá k dětem ředitelka královéhradecké diecézní charity Anna Maclová. Žáci se přesto zodpovědně ujímají své role a oslovují další kolemjdoucí. „Nálepku si dejte na dveře,“ informuje jeden ze žáků starší paní, zatímco ji odměňuje za její štědrost i malým cukříkem.

Skupinky koledníků se z náměstí vydávají do ulic, neodradila je ani tuhá zima a teploty pohybující se pod nulou. „Je to opravdu velký dobrý skutek, jelikož se koledníci musí opravdu teple obléct a vyrazit do velké zimy. Naštěstí letos není tak zle, pamatuji sbírku, kdy bylo mínus dvacet,“ vzpomíná Hubálková.