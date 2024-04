V Pardubicích se znovu vrátí do provozu historické trolejbusy a autobusy

Jiří Tůma

Obyvatelé Pardubic i turisté, kteří přijíždějí do města, si budou moci užít neobvyklých projížděk po městě. Do ulic se vrátí trolejbusy a autobusy, které by věkem měly spíše patřit do technického muzea.

Dopravní podnik naplánoval provoz udržovaných starých trolejbusů a autobusů až do konce října. | Foto: DPMP