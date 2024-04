Pardubice koupí dalších osm trolejbusů Škoda 32Tr za 107 milionů korun. Až dorazí bude mít dopravní podnik polovinu trolejbusového vozového parku vybavenu vozy s trakčními bateriemi. Což znamená, že mohou obsluhovat i úseky linek, kam nevede elektrické napětí.

Pardubice koupí dalších osm trolejbusů Škoda 32Tr za 107 milionů korun. | Foto: DPMP

V polovině příštího roku by se měl vozový park pardubického dopravního podniku rozšířit o dalších osm moderních vozů. Půjde o sadu dvanáctimetrových trolejbusů 32Tr, které jsou postaveny na karosérii SOR.

Čtyři trolejbusy budou osazeny bateriemi, díky kterým budou moci ujet minimálně 12 kilometrů mimo troleje. Zbylé čtyři trolejbusy budou mít menší baterii pouze pro nouzový dojezd.

„Po uskutečnění dodávky z právě podepsané smlouvy bude mít náš dopravní podnik polovinu trolejbusového vozového parku vybavenu vozy s trakčními bateriemi. Je to významná přidaná hodnota pro provoz a umožňuje nám podstatně efektivněji řešit dopravní obslužnost,“ uvedl ředitel společnosti Tomáš Pelikán.

V Pardubicích je v současné době v provozu 62 trolejbusů, všechny od Škody. Dalších deset trolejbusů obdrží dopravní podnik během května, objednal si je v roce 2023.

Historie budování pardubické trolejbusové dopravy spadá prvních let po druhé světové válce. Dvacátého ledna 1952 vyjely první trolejbusy s cestujícími. Šlo o úsek Pardubice – Lázně Bohdaneč; trať vedla od starého nádraží přes starý most u zdymadla, a dále přes Semtín do Bohdanče. Ve městě pak byla ukončena velkou blokovou smyčkou. Další tratě přibyly roku 1953.

Jednalo se o úseky na Jesničánky a k městské nemocnici. O rok později se mohli místní obyvatelé svézt i na Slovany. Roku 1954 dosáhla délka všech tratí 19 kilometrů. Tím byl základ celého systému dobudován.

