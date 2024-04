Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice bude hostit Diskusní fórum České národní banky (ČNB) s významnými ekonomy a hosty. Akce je naplánovaná na úterý 23. dubna do auly univerzity. Ale sledovat ji bude moci kdokoliv prostřednictvím přímého přenosu.

Guvernér České národní banky Aleš Michl bude jedním z účastníků diskuzního fóra na pardubické univerzitě. | Foto: ČTK

Ke klíčovým tématům jako je Hospodářský vývoj a měnová politika či Digitální měny a kryptoaktiva vystoupí na pardubické univerzitě guvernér ČNB Aleš Michl, a také viceguvernérka Eva Zamrazilová a člen bankovní rady Jan Procházka.

„Za akademiky promluví děkan Fakulty ekonomicko-správní Jan Stejskal,vedoucí Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Černohorský a prorektor Univerzity Karlovy Ladislav Krištoufek,“ uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.

Diskusi bude možné sledovat v přímém přenosu na webu České národní banky a pokládat dotazy přes aplikace Sli-do. Akci moderuje Terezie Tománková.

„Jsem rád, že se Diskusní fórum České národní banky uskuteční právě na naší fakultě, neboť se již delší dobu zaměřujeme na přípravu odborníků v oblasti financí. Navíc tato akce zapadá i do strategie fakulty, která směřuje na bližší propojení teorie a praxe, stejně tak chceme studentům umožnit setkat se a případně diskutovat s představiteli centrální banky, kteří realizují v praxi to, co se studenti teoreticky učí. Velmi si vážíme vstřícnosti a dosavadní spolupráce ČNB s naší fakultou, kterou naplňujeme uzavřenou dohodu o spolupráci,“ uvedl Jan Stejskal, děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.