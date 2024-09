Jiří Tůma dnes 11:10

Pět ze šesti učitelů Katedry letecké dopravy podalo k 30. září výpověď. Mohou za to dlouhodobé spory mezi vedením fakulty a katedrou ohledně prodloužení akreditace bakalářského studijního programu letectví. A také to, že do končícího oboru univerzita nabrala nové studenty. Na situaci upozornil Český rozhlas Pardubice.