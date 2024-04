Cvičení na pardubické fakultě chemicko-technologické začínalo jako běžný den. Studenti byli v laboratořích a učebnách. Pak ale přišlo oznámení o tom, že v budově někdo se zbraní v ruce ohrožuje studenty i personál.

„Měli jsme hodinu bezpečnostního inženýrství. Poslouchali jsme výklad učitele, poté jsme uslyšeli řev na chodbě a dole jsme slyšeli střelbu. Vyučující zamkl dveře a informoval nás o postupu, jak se chovat a co máme dělat,“ popsal svůj zážitek student Lukáš Damek s tím, že pak následoval samotný zásah policistů. „Slyšeli jsme bouchání na dveře od policistů, jenže jsme byli zavření, takže učitel volal na linku 158, aby ověřil, že se opravdu jedná o policisty. Poté nás vyvedli ven,“ popsal student čtvrtého ročníku.

Policie na Univerzitě Pardubice nacvičovala zásah proti útočníkovi se zbraní. Ve čtvrtek dopoledne se tak k univerzitnímu kampusu sjeli policisté, hasiči a záchranáři, kteří nacvičovali zásah proti neznámému střelci. Na místo se okamžitě začaly sjíždět také plně ozbrojené policejní hlídky. Svým rozsahem bylo dnešní cvičení podle krajské policie mimořádné.

Utíkej, schovej se, bojuj!

Úkol zasahujících policistů zněl jasně. Najít a identifikovat pachatele a následně ho eliminovat. „V budově se budou nacházet aktivní útočníci. Studenti jsou proškoleni v metodě „Utíkej, schovej se, bojuj!“ a teď si budeme ověřovat nejen součinnost našich složek integrovaného systému ale i těch proškolených zaměstnanců a studentů univerzity,“ popsal před začátkem cvičení ředitel krajské Policie ČR Jan Ptáček s tím, že přesný scénář policisté dopředu nevědí. „Opravdu nemáme představu, jak se studenti uvnitř zachovají, oni prošli školením ale nyní se budou sami rozhodovat, jestli budou utíkat, skrývat se nebo budou bojovat. My je vrhneme do nějaké situace ale dále to bude jen na nich,“ dodal Ptáček.

