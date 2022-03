Rada města také schválila okamžitou finanční pomoc rodinám, které do Pardubic přijdou bez peněz a zázemí. Posílila rozpočet odboru sociálních věcí v rámci mimořádné pomoci o sto tisíc korun. „Pokud bude třeba, Ukrajinci dostanou s ubytováním také finanční podporu. Potřebují si koupit jídlo a další nezbytnosti a než se zkontaktují s úřady a získají dávky v hmotné nouzi, přece jen to chvíli potrvá. Proto jsme se rozhodli, že jim pomůžeme nejen střechou nad hlavou, ale i menší částkou na to nejnutnější,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.