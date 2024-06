Uzavírky v Pardubicích sevřely řidiče do kleští. Plné jsou příjezdy do města

To, že je automobilová doprava Achillovou patou Pardubic, se ví už léta. A každá uzavírka situaci jen zkomplikuje. Od začátku měsíce jsou ve městě dvě velké a už první pracovní dny ukázaly, že do provozu silně zasáhnou. A to uzavírka v Poděbradské ulici mezi okružní křižovatkou u Globusu a okružní křižovatkou Trnová potrvá do konce prázdnin a oprava Wonkova mostu se protáhne až do podzimu příštího roku.

Kritickým místem pardubické dopravy je křižovatka u Parama. | Foto: Deník/Luboš Jeníček