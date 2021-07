Mnoho chlapců v dětství žije vojenskou tematikou. Když Vít Hlaváček jako malý kluk objížděl s babičkou a dědou bunkry po celém Česku, ještě netušil, že jednou takový bunkr bude provozovat. V roce 2015 totiž objevil pozorovatelnu civilní obrany v Mikulovicích u Pardubic, kterou s partou přátel vybavil a otevřel veřejnosti. O opuštěné pozorovatelně se přitom dozvěděl úplnou náhodou v ostřešanské hospodě. „Jeden kamarád nám tam povídá ‚Jezdíte po celé republice na bunkry, přitom tu máte bunkr na kopci, ani o tom nevíte.‘ Tak jsme na něj zůstali jen udiveně zírat,“ vzpomíná Hlaváček, kterého vojna minula o půl roku. Nechat se naverbovat by mu prý nevadilo.

Zdroj: DeníkPřestože věděl, jakým směrem se má vydat, dalo mu pořádnou práci pozorovatelnu najít, jelikož byla úplně zarostlá. Uvnitř téměř nic nebylo a objekt byl velmi zpustlý, bylo v něm vlhko a plíseň. Od roku 1989, kdy ho armáda opustila, jen chátral, dokonce v něm přebývali bezdomovci. „Dobrou zprávou je, že tam měli na podlaze natažený koberec, na originálním stolku měli ubrus, čímž ty věci zachránili,“ popisuje milovník vojenství, který založil spolek Military klub Ostřešany, do něhož se zapojili i jeho přátelé.

Společně začali pozorovatelnu vybavovat dobovými předměty. Sbírají je už šest let, ale některé jim stále chybí, jelikož nejsou k dostání. „Shání se to špatně, hledáme na aukru, u různých soukromých sběratelů a nadšenců, se kterými je vyměňujeme. Některé věci jsou ze sběrných dvorů, protože lidé najdou něco na půdě, nevědí, co to je a jakou to má cenu, tak to vyhodí,“ vypráví Hlaváček. V pozorovatelně tak lze nalézt potřebné přístroje, plynové masky, zdravotnický materiál, ale také třeba dobový toaletní papír nebo cigarety. Na polici leží bedna plná lahviček s různě barevnými látkami, jedná se o vzorkovnici bojových chemických látek obsahující například kyanovodík nebo fosgen. „Vyhrál jsem ji na aukru a až doma jsem se na internetu podíval, co to vlastně je. Když jsem si přečetl, že tam jsou ostré chemické bojové látky, tak jsem z toho nespal, naštěstí se ukázalo, že to jsou atrapy,“ vzpomíná se smíchem jednatel spolku Leoš Beran. Mnoho práce ale členy ještě čeká, musí například opravit opláštění střechy a vysílací stožár. „Ten musíme dát do kupy, abychom se dovolali na zámek, kde se nachází kryt civilní obrany, a mohli s nimi v rámci prohlídek komunikovat,“ upozorňuje Hlaváček.

Pozorovatelna spadala do hlásné sítě na Pardubicku, kterou tvořil kryt na zámku v Pardubicích a čtyři pozorovací objekty, kromě Mikulovic také pozorovatelna na úpatí Kunětické hory nebo u Lánů na Důlku, které odesílaly informace právě na zámek. „Pozorovatelny měly za úkol vyhodnotit účinky zbraní použitých na města. Pardubice byly také v hledáčku jaderných zbraní, a to zejména kvůli Semtínu a Paramu. Posádku tu tvořili tři vojáci z Chrudimi," vykládá Beran.

Jedna věc ale do bunkru nepatří, přesto tam už má své pevné místo. Nad vchodem do pozorovatelny visí krucifix. „Dřív by to tu být nemohlo, protože jakékoli víry byly v době Československé lidové armády odmítány. My jsme to ale chtěli prohlásit za mírový objekt, takže jsme tu vloni měli faráře, který ho vysvětil,“ vysvětluje Beran.

Spolek pozorovatelnu otevírá veřejnosti několikrát do roka. V areálu se chystá vybudovat také výcvikové hřiště, kde si děti vyzkouší plazení, lezení přes lano nebo hod granátem. Připravují ale také program pro školy. „Na objednávku bychom byli schopni děti poučit v branné výchově, říct jim, jaké základní typy zbraní jsou a jaké existují ochrany,“ představuje Beran vizi spolku.

Oba muži i další členové tráví u pozorovatelny většinu svého volného času. Když nejsou prohlídky, je potřeba ji udržovat, přes zimu zase shánějí nové informace, které následně musí nastudovat. „Naštěstí máme hodné manželky, které nás podporují. Dokonce mají vlastní maskáče a kanady,“ směje se Beran. Hlaváčova žena je navíc historička, mnohé informace o historii pozorovatelny tak posbírala ona. „Mnoho otázek nám ale pořád uniká, stále se nám nepodařilo dopátrat, jak spousta věcí tenkrát fungovala,“ dodává Beran.

Nyní bude pozorovatelna civilní obrany na úpatí Mikulovického kopce otevřena do úterý. Znovu se poklop krytu vybudovaného v roce 1964 zvedne zase za měsíc.