Dělníci obsadili celkem pět základních škol a sedm mateřinek. Největší část peněz se město letos chystá investovat do Základní školy Závodu míru, kam chodí přes 600 žáků. Tam se děti dočkají nové školní jídelny a kuchyně. Magistrát ji nechá opravit za více než 34 milionů korun. „Snažíme se stihnout co největší část oprav v době, kdy ve školách nejsou děti, ale ne vždy je to možné,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Právě rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně je akcí, která se za dva měsíce stihnout nedá,“ dodal.

Provizorní jídelna

Po dobu rekonstrukce se budou děti stravovat v provizorních podmínkách v tělocvičně. Obědy jim budou pracovníci vozit z pardubické univerzity. To se nelíbí některým rodičům. „Nechápu, že rekonstrukce neproběhla přes prázdniny. Dávalo by větší smysl celou akci odložit a udělat to, když jsou děti doma,“ okomentovala situaci Lucie T.

Zástupci města to sice původně měli v plánu, ale radnice měla potíže s výběrovým řízením, které museli úředníci vypsat opakovaně. V prvním kole se totiž žádný zájemce nepřihlásil. „Soutěžilo se v otevřeném výběrovém řízení a včas, aby se stavba zahájila na začátku prázdnin. Bohužel první výběrové řízení muselo být v souladu se zákonem zrušeno a bylo vypsáno nové,“ vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký s tím, že se město vždy snaží co nejvíce využít prázdnin.

Rekonstrukce stravovacího zařízení, která začne až v druhé půlce srpna, potrvá zhruba půl roku. „Modernizaci stravovacího zařízení zajistí dva dodavatelé. Stavebně firma Marhold, vybavením pak společnost MULTI CZ,“ informovala mluvčí města Nataša Hradní.

Zateplení, parkety i kuchyně

Dalších 39,5 milionu město během prázdnin vydá za opravy v dalších školách. Z velké části dělníci pracují na rekonstrukci rozvodů, zejména elektřiny. Celkem během léta Pardubice investují do oprav svých školních budov téměř 74 milionů korun. „Investice do škol znamenají pro Pardubice každoročně výdaje v řádu vyšších desítek milionů,“ sdělila Hradní. Například do zateplení většiny svých školských budov město v minulosti investovalo zhruba půl miliardy korun. Teď přišly na řadu další opravy, rekonstrukce školních kuchyní, parket v tělocvičně či školních hřišť.

Silné ročníky

Do pardubických škol už dva roky přicházejí silné populační ročníky. Město se proto snaží navýšit kapacitu. Navíc od září vznikne ve městě už šestá soukromá škola, žáky přivítá na sídlišti Závodu míru. Nová škola vznikne i v Masarykových kasárnách. Vzdělávací zařízení pro zhruba 540 žáků vyjde město na téměř 550 milionů korun.

V Pardubicích je 18 základních a 31 mateřských škol zřizovaných městem a 5 soukromých škol s různým zaměřením, například bilingvní základní škola, křesťanská nebo praktická škola Svítání pro děti s hendikepem. Přesto podle vedení radnice místa nestačí. Důvodem jsou silné ročníky dětí i rostoucí počet obyvatel města.