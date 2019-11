Pardubice už mají vybraný vánoční strom, který během zimního období a Vánoc ozdobí Pernštýnské náměstí. Favoritem je 14 metrů vysoký smrk, který roste v opuštěných Masarykových kasárnách.

Pernštýnské náměstí ozdobí 14 metrů vysoký smrk z Masarykových kasáren. | Foto: Služby města Pardubic

Služby města Pardubic zveřejnily informaci formou soutěže na svém Facebooku, kde se ozvala skupina lidí, která bojovala proti jeho pokácení. „Nechte ho na místě růst dál. Byla by škoda ho podříznout. Vždyť tam je už tolik let a nikomu nepřekáží,“ protestoval například Petr Vlk. Strom by v kasárnách však stejně dlouho nevydržel, v okolí řádí kůrovec.