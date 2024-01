Po příchodu Tří králů se v Pardubicích začalo s úklidem vánočního stromu na Pernštýnském náměstí. Služby města Pardubic se pustily do odstrojení vánočních ozdob i samotného odvozu tradičního vánočního stromu. Letos poslouží k výrobě kompostu.

Z Pernštýnského náměstí zmizel vánoční strom | Video: Michal Žampach

„Strom bude rozřezán a větve poputují na kompostárnu přes naši drtičku. Stanou se tak vstupní surovinu pro výrobu kvalitního kompostu a polena budeme vracet majiteli. Vánoční výzdobu ve městě budeme odstraňovat v průběhu tohoto a následujícího týdne,“ sdělila Deníku mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Stavba parkovacího domu: Překážky, zpoždění a nejasnosti kolem termínu dokončení

Ve středu 10. ledna začalo odstrojování a úklid tradičního vánočního stromu, pro který Pardubáci zvolili jméno Vilém. Téměř patnáctimetrový smrk ztepilý darovali manželé Kováčovi a nyní má posloužit pro účely kompostování.

„Je to škoda, že nám ty svátky skončily, byla to radost stát u toho stromu a chvíli se zamyslet nad něčím co vám udělá radost a přivede vás na jiné myšlenky,“ svěřil se pan Tomáš Kakrda z Pardubic.

Mohlo by vás zajímat: Naděje pro řidiče mířící do pardubické nemocnice. Kraj má plán na stovky míst

Zdroj: Čížková Nikola