Soudní znalec v oboru kvality vody Jiří Klicpera z Lázní Bohdaneč popsal reportéru Deníku procesy, ke kterým v teplých dnech ve vodě dochází. „Dlouhodobá vedra způsobují, že ve vodních nádržích vzroste abnormálně množství řas. Ty sice přes den při fotosyntéze produkují kyslík, ale jakmile v noci teploty klesají, tak naopak tlejí a kyslík ve velkém vodě odebírají. V kombinaci se sinicemi může tato situace být velmi nebezpečná, a proto se veřejná koupaliště musejí pravidelně kontrolovat,“ řekl expert. Doplnil, že podobná situace zatím nenastala, ale někde se vyloučit nedá.

Sinice Obsahují látky vyvolávající alergické reakce. U koupajícího se člověka se v závislosti na délce pobytu ve vodě, opakovaném koupání po více dnů (týdnů), vlastní citlivosti a množství sinic ve vodě mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma.

„Stačí, když vítr odvaje větší množství k jednomu břehu, tam se řasy přemnoží a už je tu problém. Pravidelně se to děje například na písáku Hrádek nebo v Oplatilu. Lidé se pak diví, že na jedné straně rybníka je voda čistá a na druhé kalná s řasami,“ pokračoval Klicpera.

Jakákoli další organické znečištění, ať už to jsou splašky nebo jiný odpad, podle Klicpery razantně několikanásobně množství kyslíku ve vodě snižují. „Pak nejenže je voda toxická pro lidi, ale i ryby se v ní dusí právě nedostatkem kyslíku,“ řekl dále odborník.

Psali jsme ZDE.

K podobné situaci došlo v roce 2018 na rybníku Rosnička ve Svitavách. Vyšlo najevo, že se rybník dlouhodobě nečistil a nepřitékala sem žádná voda. Oblíbený rybářský ráj přišel o veškerou faunu včetně obřích trofejních ryb.

V reakci na to někteří chovatelé ryb začali hlavně neprůtočné vodní nádrže okysličovat speciálními pumpami, připomínajícími hasičská čerpadla. „Tehdy jsme to zavedli, ale letos vůbec žádné problémy nemáme, zatím,“ sdělil Adolf Vondrka, majitel a jednatel firmy Rybniční hospodářství, který je již sedmou generací rybářské rodiny. Firma v současné době hospodaří na 52 rybnících o výměře 570 ha. Na 120 ha je hospodaření omezeno orgány ochrany přírody. Roční produkce je 200 - 250 tun ryb. Kapr tvoří 85%, zbytek je amur, štika, sumec, candát, lín. Společnost exportuje cca 2/3 produkce a 1/3 prodá na domácím trhu. Provoz řídí porybný, kterému jsou podřízeni baštýři, sádecký a rybáři.

Deník zjišťoval i na jiných rybářských baštách, jestli se nějaké problémy nevyskytly. „Určitě ne, do horního rybníka přitéká voda ze Seče a Zlatého potoka, odchází to pak spodním rybníkem do Třemošnice, takže tady nemá, co zůstávat,“ uvedl například majitel kempu v Kraskově na Chrudimsku. Stejný názor má i provozovatelka kempu Buňkov v Břehách na Pardubicku Lucie Jelínková. Když rybníkem něco protéká, jako u nás, tak je voda čistá stále,“ doplnila. Pozor si tak musejí dát lidé koupající se na neprůtočných vodních dílech.

Mohlo by vás zajímat: Ceny občerstvení vás na pardubickém letišti překvapí. Parkování zdarma skončí