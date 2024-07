Problémem pro zvířata jsou v letošním létě bouřky i vysoké teploty. Podle ošetřovatele Milana Oppy ze záchranné stanice Pasíčka je horko velmi náročné pro mláďata rorýsů, poštolek a jiných druhů ptactva, které hnízdí pod střechami domů. „V hnízdech například pod plechovými střechami dochází k přehřátí. Mláďata tam nejsou schopna vydržet a i přesto, že neumí létat, tak jdou na okraj a vypadnou nebo vyskočí ven,“ vysvětlil Oppa.

Provozovatel a ošetřovatel v záchranné stanici Lipec Jan Uchynka popsal, že spíše, než samotné horko je problémem to, že zvířata nemají stín a často se nemají kde schovat. Například pro srnky může být problémové, když za horka do polí najedou kombajny. „Srnčí splašeně a v panice běhá tam a zpět a snadno se přehřeje,“ řekl Uchynka. Dodal ale, že do záchranné stanice se k nim tyto případy moc často nedostávají.

V létě je dobré na zahradách vytvořit menší napajedla nebo pítka. Vhodné jsou na to podkvětináče, které nejsou hluboké a mají průměr nějakých 30 centimetrů. Využije to jak drobné ptactvo, které se ve vodě ochlazuje a občerstvuje, ale i ježci, kteří se přijdou napít. Pro ně je dobré nechávat v rozích zahrad i nějaké krmivo. Podle Oppy jsou nejvhodnější možností kočičí granule. Doporučení doplnil i Uchynka, který vysvětlil, že dobré je i nesekat trávníky úplně na krátko a vysazovat keře do kterých se zvířata při vysokých teplotách mohou schovat.

Bouřky nejčastěji ohrožují létavá zvířata jako jsou drobní zpěvní ptáci, sovy nebo dravci. U nich z důvodů silného větru, deště nebo krup často dochází ke zhmoždění nebo poranění křídel a promočení.