Neděle 18. srpna se zapíše zlatým písmem do historie Horních Ředic. Obec si převzala zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Do letošního ročníku se v Pardubickém kraji přihlásilo 19 obcí. Kromě hlavní ceny byla rozdána také ocenění za společenský život, činnost mládeže či péči o zeleň.

Pardubický kraj se snaží obce motivovat k přihlášce do soutěže i finančně. „Vítězná obec od nás obdrží milion korun, který může využít na zcela libovolnou aktivitu dle svého rozhodnutí. Jednotlivé stuhy pak oceňujeme částkou 300 tisíc korun,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Horní Ředice jsou obec aktivní ve všech oblastech. „Kromě činnosti místní samosprávy jsou v Ředicích aktivní místní spolky, které utvářejí komunitu a obecní pospolitost. Jedná se o fotbalisty, myslivce, tenisty, ale také ochotnické divadlo,“ vyjmenoval krajský radní Miroslav Krčil. „Když k tomu přičteme vybudování nové mateřské školy, péči o sportovní areál, ale také například přemístění kapličky od hlavní silnice I/36, tak jsem přesvědčený, že jsou Horní Ředice tím správným reprezentantem našeho kraje i na celostátní úrovni a budeme jim držet palce," dodal Krčil.

Vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku si Horní Ředice na Pardubicku zopakovaly po 22 letech. Obec se podle svého starosty Jiřího Kosela může pyšnit kromě jiného tím, že má skvělé zázemí pro sport. „Máme dva tenisové antukové kurty, u školy hřiště s umělým trávníkem. Ve společenském zařízení vedle Ředického rybníka je velké fotbalové hřiště, hřiště pro hokejbal nebo plážový volejbal, pingpongové stoly i dětské hřiště," řekl nedávno v rozhovoru pro Pardubický deník starosta Jiří Kosel.

V posledním období se podařilo v obci vybudovat i zcela novou mateřskou školku. Jak ukázal nedávný průzkum, mladá generace by uvítala novou tělocvičnu, kde by mohla hrát různé hry. „Vybudování tělocvičny se stalo jednou z našich priorit. Využívat by ji mohla škola, školka i běžní lidé," dodal k plánům do budoucna starosta vítězné obce Pardubického kraje.

V průběhu tohoto měsíce Horní Ředice čeká celorepubliková soutěž. Hlasovat o cenách veřejnosti můžete ZDE.

Výsledky Vesnice roku Pardubického kraje 2024