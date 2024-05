Profesionální potápěč v sedmi metrech pod vodou zpevňuje lednovou povodní podemleté pilíře kubíkovými bagy, které ve velké hloubce vyplní betonem. „Naším úkolem je z těch bigbagů vystavět takový val, který se pak ještě vyleje betonem a zpevní injektované pilíře,“ řekl potápěč. Celý val bude po celém obvodu všech pilířů v Labi a bude vysoký pět metrů. Firma by chtěla mít finální práce hotové už do konce tohoto týdne.

Za tu dobu spotřebuje celou láhev stlačeného vzduchu o obsahu 10 litrů. Viditelnost je podle něj u pilířů mezi 20 až 30 centimetry. „Museli jsme to tady nejdřív vyčistit od větví, které sem zanesla povodeň, a to tak, aby ty bagy šly na čisté dno,“ řekl potápěč poté, co strávil 211 minut pod hladinou.

Jak dále řekl, fakt, že lednová povodeň odplavila až pět metrů usazenin na dně, není nijak výjimečný. Myslí si naopak, že nezmizel žádný kamenný zához (zjednodušeně řečeno stabilizační prvek, pozn. red.). „Na Labi se nedělají prohrábky, tak to prostě ta povodeň odnese. Teď už jsme na takovým tvrdým jílu s pískem,“ doplnil Voříšek.

Na pardubickou Aviatickou pouť přijede zakladatel soutěže letadel mezi pylony

Visutý most je součástí stavby severovýchodního obchvatu Pardubic, který je v hodnotě 1,5 miliardy korun dosud největší silniční zakázkou v Česku v režimu Design & Build. To znamená, že firma stavící obchvat postupuje podle projektu, který sama zpracovala.

To, že musí investovat do betonování pilířů, ji bude stát podle informací Deníku navíc nepředpokládané tři miliony korun. Na dokončení celé silnice má firma 27 měsíců, tedy více než dva roky. Skončit má na jaře 2025.