„Zastávka Pardubice centrum bude uvedena do provozu letos v červnu,“ potvrdila Štočková.

Novou zastávku už cestující najdou v jízdních řádech. Spoje by tu měly stavět i dvakrát do hodiny. První vlaky tu cestujícím budou pravidelně zastavovat od 9. června.

Budou sem zajíždět vlaky z Jaroměře a Hradce Králové a zároveň bude sloužit pro obrat souprav zajišťujících spojení mezi Pardubicemi a Chrudimí.

Z Hradce Králové se cestující do centra Pardubic dostanou, podle jízdních řádů, za 20 minut. Stejně tak lidé z Chrudimi, ale pouze v případě, že pojedou přímým vlakem.

Cestujícím se tak v polovině roku zlepší dostupnost středu města, nebudou muset využívat MHD, stačí, když projdou Sladkovského ulicí a během několika minut jsou na hlavní třídě Míru.

Správa železnic o zastávce v tomto místě uvažovala několik let. Chyběly ale finance.

Ještě vloni tak nebylo jasné, zda nová zastávka v centru města vznikne. Teď na nový perón přispěl Pardubický kraj i město. Náklady Správa železnic odhaduje na 53 milionů korun.

„Zastupitelstvo uvolnilo částku jeden milion korun,“ potvrdil náměstek primátora Jan Hrabal s tím, že přispěje i kraj.

Zastávka byla plánovaná i kvůli takzvané Ostřešanské spojce, která měla vést do Chrudimi. Návrh na zrychlení a napřímení spojení Pardubic s Chrudimí, ale padl.

„Spojky do pardubického hlavního nádraží od východu nedosáhly potřebné ekonomické efektivity, zároveň jsme v průběhu příprav narazili na negativní postoj obcí v souvislosti s územní průchodností. Na základě rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy ČR došlo ke schválení studie proveditelnosti, která zahrnuje plnou elektrizaci tratí Havlíčkův Brod – Žďárec u Skutče – Pardubice-Rosice nad Labem a Žďárec u Skutče – Skuteč,“ uvedla před časem Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic.

Plánovaná zastávka v centru krajského města ale zůstala.

„Odložit tuto akci na později by přineslo mnohem větší náklady. Kromě toho by to znamenalo další provozní komplikace, i proto jsem podnikli, co bylo možné, abychom zvládli vsadit zastávku do plánu probíhající proměny pardubického železničního uzlu,“ řekl před časem ministr dopravy Martin Kupka.