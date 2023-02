Pardubice chtějí odstranit již dávno odstavená a nepoužívaná jízdní kola, která parkují pod přístřeškem před hlavním vlakovým nádražím. Přístřešek byl postaven během revitalizace přednádraží a slouží cyklistům jako parkoviště, které využívají hlavně při cestách vlakem. Jedním z častých uživatelů je i Petr z pardubických Polabin, který pravidelně cestuje do Prahy. Vraky kol ho nemile překvapují. „Je to zarážející, že zde lidé kola nechají a tím zaplňují prostory. Navíc to tu hyzdí,“ uvedl Petr, který si nepřál zveřejnit své příjmení. Venkovní stojany nejsou zpoplatněny, na rozdíl od blízko stojící cyklověže, kde celodenní uložení kola stojí deset korun.