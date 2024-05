Dlouhé roky to byla Achillova pata železniční dopravy v Pardubicích. Vlaky, které vozí lidi ze směru od Hradce Králové nebo Chrudimi, končily na hlavním nádraží a cestující pak museli do centra krajského města buď jít pěšky, nebo využít městskou dopravu. Od 9. června nastane změna. Začne fungovat zastávka Pardubice centrum.

V Pardubicích začne fungovat nová zastávka, která je nedaleko centra města. | Foto: MMP

Lidi, kteří míří do centra Pardubic, čeká od 9. června velká změna. Pokud si zvolí jako dopravní prostředek vlak, dostanou se přímo tam a nemusí končit na poměrně vzdáleném hlavním nádraží. V provozu bude nová zastávka Pardubice centrum poblíž podchodu, který propojuje Sladkovského a Rokycanovu ulici.

„Nová zastávka má za cíl výrazně zlepšit dopravní obslužnost města, což je zásadní nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky a zaměstnance zdravotnického střediska, které se nachází v bezprostřední blízkosti zmiňované stanice,“ komentoval vznik zastávky primátor města Jan Nadrchal.

Zastávka bude u podchodu, který propojuje Sladkovského a Rokycanovu ulici. Do podchodu, zvaného myší díra, ústí nový tubus, kterým se cestující na nástupiště dostanou. Přijít budou moci také po přístupové cestě z ulice Jana Palacha.

Budou zde končit a začínat osobní a spěšné vlaky na Hradec Králové, v dopravních špičkách ráno a odpoledne také na Chrudim. „Dohromady se v objednávce Pardubického kraje jedná o 48 párů vlaků, které tak budou zajíždět prakticky do centra Pardubic. Výhodou této zastávky je její přímé propojení jak do ‚myší díry‘, tak do podjezdu na ulici 17. listopadu. Věřím, že od prvního dne bude tato nová zastávka hojně využívána,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Zastávku Pardubice centrum bude tvořit oboustranné nástupiště o délce 140 metrů a šířce téměř devět metrů mezi dvěma novými kolejemi. Přístup cestujícím zajistí kryté šikmé chodníky široké tři metry. Výška nástupiště umožní pohodlný nástup do moderních vlakových souprav. Projekt zahrnuje také přístřešky, lavičky a osvětlení peronu včetně přístupových cest, stejně jako instalaci informačního a orientačního systému, rozhlasu a kamerového systému.