Řidiči okolo Chrudimi a Slatiňan už jezdí po novém obchvatu. Pardubicím to naopak způsobuje komplikace. „Gratulujeme obyvatelům Chrudimi a Slatiňan, že se dočkali dokončeného obchvatu, oběma městům a okolním obcím to od dopravy nepochybně uleví. Pro Pardubice už to tak radostné není, jelikož se ve směru od Nasavrk zvýší kapacitní vytíženost komunikace I/37,“ upozornil náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.