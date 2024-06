/FOTO, VIDEO/ Úderem páteční 14. hodiny začaly volby do europarlamentu. Volí se i v Pardubicích, a to například na Základní škole Bratranců Veverkových, kde mohou volit obyvatelé prvního městského obvodu a lidé, kteří mají hlášené bydliště na radnici.

Pardubice, volby europarlament | Video: Michal Žampach

Volit do Evropského Parlamentu přišel do svého okrsku i pan Marek z Pardubic. „Myslím že je to důležité rozhodnout o tom, kdo bude sedět v Bruselu,“ Deníku sdělil pan Marek.

A jak vlastně volit?

„Voliči musí předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, potom vlastně už od nás získají obálku, případně dostanou hlasovací lístky ve volební komisi, jestliže nedostali hlasovací lístek domů. Voliči jsou zvyklí, že v předchozích volbách, ať už třeba do poslanecké sněmovny nebo v krajských volbách mohli dávat čtyři preferenční hlasy a v těchto volbách jsou pouze dva preferenční hlasy," sdělil Tomáš Petřík předseda volební komise v Pardubicích Polabinách.

V pátek 7. června hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin, v sobotu 8. června začíná v osm hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.