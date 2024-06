Úderem páteční 14. hodiny začaly volby do europarlamentu. Volí se i v Pardubicích, a to například na Základní škole Bratranců Veverkových, kde mohou volit obyvatelé prvního městského obvodu a lidé, kteří mají hlášené bydliště na radnici.

Úderem páteční 14. hodiny začaly volby do Evropského parlamentu. | Foto: Michal Žampach

Volit do Evropského Parlamentu přišel do svého okrsku i pan Marek z Pardubic. „Myslím že je to důležité rozhodnout o tom, kdo bude sedět v Bruselu,“ Deníku sdělil pan Marek.

A jak vlastně volit?

Každý volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, pokud hodlá volič volit voličským průkazem je povinen ho po jeho předložení odevzdat komisi.

V pátek 7. června hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin, v sobotu 8. června začíná v osm hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin.