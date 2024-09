Počet sedmi premiér se v Pardubicích znovu opakuje. Dvě z nich uvidí diváci na Malé scéně ve dvoře. „V plánu máme velký počet absolutních novinek: dvě české a de facto tři světové premiéry her, které jejich režiséři píší přímo pro naše divadlo,“ uvedla šéfdramaturgyně pardubické scény Anna Zindulková Hlaváčková.

Zade Zřít do tmy [oidipus]

Novou divadelní sezónu otevře Východočeské divadlo českou premiérou hry německé autorky Maji Zade Zřít do tmy [oidipus]. Zcela současné drama s téměř detektivní zápletkou i překvapivě humornými situacemi využívá starověký mýtus o králi Oidipovi ke zkoumání toho, jak se pohodlný život může v jedné vteřině zásadně změnit, pokud se snažíte dobrat zdánlivě bezpečných pravd. Nastudování inscenace na Malé scéně se ujme mladý režisér Adam Svozil.

Atomová kočička

Druhou podzimní premiérou potěší soubor milovníky bláznivých komedií – pod režijní taktovkou Roberta Bellana vznikne v Městském divadle inscenace s názvem Atomová kočička. Autorem hry, označované také jako sci-fi komedie, je nejhranější a nejoceňovanější současný český dramatik Tomáš Dianiška. „Na své si přijdou také příznivci retro-žánrů, značná část Atomové kočičky se totiž odehrává v 80. letech minulého století v Československu, kam se shodou podivných okolností dostanou tři vysokoškolští studenti, kteří si zahrávají s časoprostorem,“ uvedla dramaturgyně.

Chyťte Chaplina!

Posledním titulem kalendářního roku 2024 bude inscenace Chyťte Chaplina! autora a režiséra Zdeňka Duška, napsaná přímo pro pardubické divadlo. Cílem této autorské inscenace je zachytit podobu osobnosti britského herce, scenáristy a režiséra, legendárního komika.

Tanec v rodném domě

Začátkem roku 2025 se mohou diváci těšit na další českou premiéru, tentokrát komedie Tanec v rodném domě současné islandské dramatičky Auður Ava Ólafsdóttir. „V režii Petra Novotného se staneme svědky jednoho setkání, které mnohým zúčastněným přinese nejedno překvapení. Když se po letech sejde rodina v rodném domě, mluví se o všem možném. Dcery se dohadují, která udělala té druhé z dětství větší peklo, kdo matku příště odveze k zubaři a zda se jí mají dát léky na uklidnění, nebo spíš pro povzbuzení,“ řekla Zindulková Hlaváčková. Dojde i na lokální odlišnosti ptačího zpěvu, výskyt ledních medvědů, pohyblivý střed Islandu a počet sopečných výbuchů v životě průměrného člověka.

Protokol

O hře Protokol Američana Tracyho Lettse by se dalo říct, že je černou komedií o mýtech a iluzích. Její děj se odehrává na zasedání městské rady malého městečka Big Cherry, pyšného na svou hrdinnou minulost. Postupně diváci zjišťují, že na posledním zasedání se stalo cosi nečekaného a záhadného, o čem nikdo z přítomných nechce mluvit. Zároveň ale všichni zastupitelé vznášejí překvapivé požadavky – je to cena za jejich mlčení? A jak je to vlastně s tou hrdinnou minulostí? Nový zastupitel se smyslem pro spravedlnost se rozhodne odhalit pravdu za každou cenu. Nastudování hry se ujme režisér Mikoláš Tyc.

Volání rodu

Druhou premiérou na Malé scéně ve dvoře bude tragikomedie o zvířatech a lidech nazvaná Volání rodu. Její autorka a režisérka Eliška Říhová. Volání rodu je stylizovaným, do jisté míry také poetickým, filozofickým i humorným pohledem na odvěký vztah lidí a zvířat. Výchozím bodem úvah o textu se stala taxidermie neboli preparace, velmi specifická lidská činnost, která vede autorku k otázkám: Do jaké míry je pro nás důležitý obsah, podstata věcí? Co to znamená, dát nový život něčemu, co už nikdy nebude žít? Jak získat nad někým moc?

Cizinec

„Na závěr divadelní sezóny jsme připravili titul, který jistě ocení všichni středoškoláci, chystající se dříve či později k maturitě. Autor a režisér David Šiktanc pro naše divadlo zinscenuje vlastní adaptaci jednoho z nejvýznamnějších literárních děl 20. století s názvem Cizinec,“ dodala dramaturgyně.

Tuto novelu ponejvíce spojovanou s evropskou vlnou existencialismu v literatuře napsal Albert Camus začátkem 40. let. Hlavním hrdinou je obyčejný úředník, jehož život plyne v určitém stereotypu, dokud nedojde k zásadnímu zlomu – krátce po pohřbu své matky nešťastnou náhodou zabije člověka. V kafkovsky absurdním příběhu je nakonec odsouzen k trestu smrti. K rozsudku však nevedou ani tak objektivní okolnosti vraždy, jako spíš neschopnost hrdiny být okolní společností vnímán jako citlivý člověk, protože dostatečně neplakal na pohřbu své matky.

Chystané premiéry i v příští sezóně doplní scénická čtení z cyklu INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) uváděná na Malé scéně ve dvoře a hudebně-literární večery věnované především poezii, které přináší nejmenší pardubická scéna Poedium v klubu.