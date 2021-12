Zdenka Landová svými díly připomíná československé parašutisty a jejich spolupracovníky z řad domácího protinacistického odbojeZdroj: Deník/Nikola Remešová

Autorka proto sama navštěvovala rodiny parašutistů i historicky důležitá místa, která později přenesla na papír. „Na mě ty obrazy v mnoha případech působí jako fotografie. Jsou nesmírně akční a pravdivé,“ řekl Stehlík.

Historička, perfekcionalistka a milovnice koček

Téma si autorka nevybrala náhodou. Rodina malířky se zapojila do činnosti odboje, když ukrývala právě parašutisty. „Zdenka Landová mi sama několikrát vyprávěla o tom, že je na světě jen díky tomu, že někteří stateční lidé nepromluvili,“ osvětlil Stehlík, který se s autorkou osobně znal.

Obrazy vznikaly od počátku šedesátých let minulého století. „Tatínek jí vždycky říkal, že si zase dělá ty svoje Gabčíky a Kubiše,“ připomněl Stehlík.

Přestože obrazy tvořila křídou, jsou neuvěřitelně přesné. Podle odborníků je zajímavé, že autorka své díla nemazala ani neopravovala.

Celá sbírka tvoří 150 obrazů. „Cyklus těch obrazů nám umožňuje vyprávění dramatického a hrdinského příběhu,“ dodal Stehlík.

V Pardubicích vystavují pouze 28 obrazů, které mají přímou vazbu na Pardubický kraj. „Našim úkolem je připomenout nejúspěšnější odbojovou akci,“ dodal předseda Československé obce legionářské Pavel Budínský.

Vernisáž výstavy proběhla ve středu přesně osmdesát let od výsadku skupin Anthropoid, Silver A a Silver B na území tehdejšího Protektorátu Čech a Moravy. Výstava v Pardubicích potrvá měsíc, tedy do 29. ledna 2022. Pro veřejnost je zdarma. Poté se přesune do památníků v Lidicích.

Součástí připomínky osmdesáti let od heydrichiády bude také speciální web. „Ve spolupráci s Památníkem Lidice a panem ředitelem Stehlíkem připravujeme webové stránky, které budou rozcestníkem pro zájemce o jednotlivé akce pořádané ve výročním roce. Zároveň chceme na tomto webu připomenout klíčové události heydrichiády, ale také klíčové aktéry, a to včetně těch méně známých. Paralelně chceme také aktéry a události připomínat na facebookové stránce Pardubického kraje či Instragramu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Zdenka Landová

Byla česká malířka, grafička, ilustrátorka, učitelka a regionální historička.

Její rodina na jaře roku 1942 ve svém domě ukrývala velitele paraskupiny OUT DISTANCE nadporučíka Adolfa Opálku a bratrance Zdenky Landové Veleslava Wahla, který velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda. Zemřela v roce 2018 v Praze.