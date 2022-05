Jan Kašpar

První český aviatik se narodil 20. května 1883 v Pardubicích do rodiny hoteliéra a majitele hotelu Veselka. Po studiích na pardubické reálce odešel do Prahy na Vysoké učení technické, kde získal titul inženýr. Kašpar se pokoušel o vlastní konstrukci draka a motoru, ale nakonec zakoupil jednoplošník L. Blériota. První let před diváky, ve výšce 20 až 25 metrů, uskutečnil 16. dubna 1910. Dálkový přelet z Pardubic do Prahy se vydařil 13. května 1911.

Rodina Jana Kašpara společně s dalšími uctila v pátek jeho památku položením květin v centru města. Socha aviatika je na třídě Míru, v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Kašpar v roce 1883 narodil a kde také o 43 let později zemřel. Den dopravy připomněl i Kašparova bratrance Eugena Čiháka nebo známého mecenáše barona Artura Krause a projektanta železnic Jana Pernera.

Letos tomu je také 111 let ode dne, kdy Jan Kašpar uskutečnil svůj přelet z Pardubic do Prahy.

Svůj nejslavnější let absolvoval 13. května brzy ráno, před sedmou hodinou ráno odstartoval z Pardubic a za 92 minut přistál u dostihového závodiště Velká Chuchle. Urazil tak více než 120 kilometrů.

Během páteční muzejní noci se pro návštěvníky zdarma otevřelo i pardubické Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara. Lidé si mohli prohlédnout expozici, která se věnuje životu prvního českého aviatika, a ponořit se do jednotlivých životních etap letce, od studií na pardubické reálce přes první letecké pokusy a slavný přelet až po jeho tajemnou smrt. Muzeum nabídlo pohled na letuschopné repliky prvních letadel i Kašparův Blériot.

„Muzeum se dále věnuje historii letectví Pardubicka. Od prvních pokusů Kašpara s bratrancem Čihákem přes působení Luftwaffe na místním letišti až po současnost, kdy je v Pardubicích provozováno civilní letiště souběžně s armádním Centrem leteckého výcviku,“ lákají na návštěvu zástupci muzea.

Kde nastoupí cestující na Pardubicku v červnu do autobusu? Na nádražích možná ne