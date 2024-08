Oprava Wonkova mostu přes Labe začala 1. června a bude trvat až do konce podzimu 2025. Vzhledem ke složité dopravní situaci v Pardubicích byla rekonstrukce naplánována tak, aby byl vždy průjezdný jeden pruh v obou jízdních směrech. „Zatím jde vše podle plánu, ale pro přiškrcenou dopravu ve městě je nutné, aby byl ‚Wonkáč‘ průjezdný a nedocházelo tam ke zbytečným komplikacím, které nejsou přímo vyvolané stavbou," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pravidlo zipování je definováno v Zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu." Více informací najdete například na ZDE.

Po konzultacích se správou a údržbou silnic, magistrátem i policií se Pardubický kraj rozhodl, že nechá před mostem na křížení s dalšími komunikacemi nainstalovat infotabuli s pokyny ke správnému zipování. „Část řidičů s tím měla problémy a chceme jim tak připomenout jednoduchá pravidla, která mohou svým dílem přispět k plynulosti dopravy. Zatím tam vše jezdí v rámci možností v pořádku, ale s návratem lidí z dovolených a začátkem školního roku očekáváme v září nárůst aut, chceme na to být připravení,“ vysvětlil Michal Kortyš.

Pravidlo zipování je v české legislativě ustanoveno od roku 2000. Vzniklo za účelem zvýšení plynulosti dopravy v místech, kde vzhledem k hustotě provozu může při snížení počtu jízdních pruhů docházet k dopravním zácpám. Ty mohou být rizikovým místem obzvláště na rychlostních komunikacích. Pokud budou řidiči uvedené pravidlo dodržovat, zvýší jak bezpečnost silničního provozu, tak i jeho plynulost.

I další prázdninová změna by měla do budoucna zvýšit bezpečnost a plynulost provozu. Týká se ohraničení místa, kde aktuálně probíhají práce.

„Na základě požadavku samosprávy jsme vyměnili ohrazení. Původní bylo plně kovové a snižovalo viditelnost. Nové je drátěné a je přes něj lépe vidět na přechod pro chodce i do jízdních pruhů. Snažíme se tak reagovat na podněty od řidičů, abychom jim co nejvíce usnadnili jízdu přes staveniště a zároveň dodrželi veškeré bezpečnostní standardy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

V současné době se ještě zvažuje možnost umístění přenosných semaforů na přechod pro pěší. Ty by mohly zejména v dopravních špičkách pomoci s plynulostí dopravy. „Řešíme to s odborníky, ale vše chceme nejprve pořádně analyzovat, abychom negativně nezasáhli do provozu. Pokud budeme mít z dat a posudků pozitivní informace, můžeme nechat semafory nainstalovat,“ dodal náměstek Kortyš.

Průjezdný bude vždy jeden pruh v obou směrech

Pardubický kraj plánoval rekonstrukci Wonkova mostu delší dobu. Lana uvnitř konstrukce byla již na konci své životnost a bylo nutné je vyměnit, aby nedošlo k nevratnému poškození mostu. Na základě odborných prohlídek se ukázalo, že s opravou nelze déle čekat. Z těchto důvodů začala v červnu 2024 rekonstrukce mostu Pavla Wonky, která potrvá až do října 2025. Jedná se o jeden z největších aktuálních dopravních projektů s náklady ve výši 183 milionů korun s daní.

Vzhledem k dopravnímu významu mostu práce probíhají za provozu v režimu 1+1. Vždy tedy bude průjezdný jeden jízdní pruh v jednom směru, zabezpečené jsou samozřejmě i cesty pro chodce a cyklisty. Most bude po dobu rekonstrukce sloužit i vozidlům integrovaného záchranného systému a hromadné dopravě.

Záměr krajská samospráva opakovaně projednávala se zástupci magistrátu, ŘSD a dalšími institucemi, aby se minimalizovala dopravní omezení ve městě. Součástí projektu bylo i veřejné projednání a infokampaň pro obyvatele.

Během projektování Pardubický kraj nechal do plánů zapracovat technologické řešení, které do budoucna usnadní kontrolu a případnou výměnu lan. Ta jsou důležitá pro zajištění bezpečnosti stavby i provozu na ní. Tyto práce tedy jednou bude možné dělat za minimálních dopravních omezení a uzavírek.

Více informací najdete na www.wonkac.cz.