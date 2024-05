S natáčením videí Stejk začínal už na obchodní akademii, v 18 letech, v roce 2010. „To jsme jen tak s bráchou blbli. Když jsme to ukázali mamce, chtěla, aby to mohla vidět i teta, že to určitě půjde nahrát někam na internet. Tak jsem to nahrál na Youtube, který jsem do té doby ani neznal. Jenže pak si to sami našli spolužáci na střední a říkali, jak se jim to líbilo, tak jsme občas něco dalšího udělali,“ přibližuje své začátky.

Challenge video Challenge video je typ videa na Youtuberské scéně. Často se natáčí ve větším množství aktérů, přičemž hlavní protagonista je natáčen za situace, kdy se snaží splnit určitou výzvu. Dotyčný se k challenge videu může dostat dvěma možnostmi; buď sám spustí virální challenge řetězce, nebo k němu výzva doputuje po nominaci od člověka, který danou výzvu již absolvoval. Zdroj: www.it-slovnik.cz

O dva roky později se rozešel po delším vztahu s dívkou a podle svých slov se začal nudit. Začal s dvěma kamarády dělat challenge. „Kameru na stativu, nic světoborného. Pak jsem ale zjistil, že se na youtuberské scéně mluví i o různých tématech, tak jsem točil například o stereotypech v amerických filmech,“ vzpomíná tehdejší pouze youtuber, který svá videa od začátku i provázel.

Sám se považuje za introverta, ale musel se práci s kamerou naučit. „Na začátku jsem vůbec nevěděl, že se tím dá i dobře vydělávat. Ale už na vysoké škole jsem si tak přišel na pět šest tisíc korun měsíčně,“ připojuje.

Stejk bezúspěšně vyzkoušel na Univerzitě Pardubice hned dvě fakulty, a to ekonomicko–správní a filosofickou. Tu druhou opustil kvůli nedostatku času.

„To už jsem bydlel sám, takže tátovi jsem to ani neříkal, že jsem na „fildě“ skončil. Jenže asi po roce chtěl ode mě potvrzení o studiu kvůli daním do práce, tak jsem musel s pravdou ven. Nějak to vzal, i když nevěřil, jako nikdo, že mě to dlouhodobě uživí. Stejně tak mamka, která mi fandila,“ svěřil se svými studijními kolapsy influencer.

Potápěči betonují pilíře pod hladinou Labe, zachraňují most před zřícením

Maminka mu fandila natolik, že s ním dosud točí videa o vaření. „Chtěl jsem i do tohoto odvětví, ale ne moc o receptech, spíš o zábavě. Tu děláme s bráchou. A proč maminka? Nevěděl jsem o nikom ze svého okolí, kdo umí vařit, tak jsem ji ukecal,“ směje se Stejk.

Svá videa dnes umísťuje na sociální sítě Facebook, Instagram, TikTok. Hlavní je pro něj stále streamovací platforma Youtube, na kterou v nich i odkazuje. Měsíčně má kolem deseti milionů shlédnutí.

Za jedno shlédnutí na Youtube dostává kolem 6 haléřů (0,06 Kč)., Podmínkou pro získání pravidelných plateb a smlouvy od Youtube ale je, aby zájemce měl na svých umístěných videích ze začátku odsledovaných 4 tisíce hodin a měl nejméně tisíc sledujících. Stejkovo nejsledovanější video mělo kolem 4,6 milionu návštěv a jmenovalo se Vyvolávání duchů.

„Byla to jen taková parodie, legrace. Teď mají největší úspěch videa, kde mi lidé posílají svá různá tajemství, ať je zveřejním. Hrdý jsem ale i na sérii zajímavostí o filmech,“ chlubí se Stejk.

Ten odhaluje své soukromí i tím, že často natáčí doma, i když, jak zdůrazňuje, zveřejní jen to, co on sám chce.

„Prostě ukážu, co se mi děje, pouštím je do svého života, i když část si nechám vždy pro sebe. Hlavně hledám furt nová témata. Zastávám názor, že to, co zajímá mě, zajímá i moje fanoušky,“ myslí si.

Děti-fanoušky vystřídaly prodavačky v marketu

Přítelkyně si prý zvykla, že má spoustu fanynek.

„Začali jsme spolu před deseti lety, když mě skoro nikdo neznal, takže to šlo postupně. Myslím si, jí to nevadí,“ směje se.

YOUTUBER Youtuber - osoba, která se věnuje přidávání virálního obsahu na portál pro sdílení a nahrávání videí Youtube. Najdou se i takoví youtubeři, jejichž sledovanost je natolik veliká, že se pro ně stává tvorba zajímavých příspěvků na Youtube také lukrativní záležitostí. Zdroj: www.it-slovnik.cz

Fanoušky má z 85 procent z České republiky, 13 procent ze Slovenska, pak, ale většinou emigranty, z Německa, Rakouska či Anglie.

„V jiném jazyce než češtině se vysílat nechystám. Ostatně Google už pracuje na dabovací aplikaci, která vás nejen předabuje do cizího jazyka vaším hlasem, ale dokonce vám má upravit i ústa, aby tomu dabingu odpovídala,“ doplňuje.

Největší fanouškovskou základnu přitom má ve věkové generaci 20 až 30 let. „Ti mě sledují od začátku a vydrželo jim to. Jen je tady trošku rozdíl. Když jsem šel dříve kolem základní školy, tak se děcka mohla potrhat, aby se se mnou školáci vyfotili. Teď se můžou potrhat prodavačky v marketu,“ směje se.

Na složitějších tématech se Stejkem spolupracují rešeršisté, které si najímá. Například, když točí o současných filmech, tak samotní režiséři a jejich produkce.

Opilá řidička superbu v Pardubicích přejela přes ostrůvek a způsobila nehodu

Až před 1,5 rokem si najal střihače, jinak videa zpracovával sám. Natáčí se sám s kamerou na stativu.

Velkou sledovanost mají jeho podcasty, něco na způsob talkshow, na které si zve zajímavé celebrity. Připravuje ale i velmi zajímavý projekt, který Deníku jako prvnímu médiu odhalil.

„Budu rozdávat náhodným lidem na ulici hodnotné dárky i peníze. Po celé republice, samozřejmě, že při tom budeme natáčet. Inspiroval jsem se v zahraničí, uvidíme. Jedinou podmínkou toho, aby někdo něco dostal bude, že mě sleduje,“ uzavřel Stejk.