Záchranáři měli v Pardubickém kraji během první poloviny více zásahů než loni. Vyplývá to při srovnání údajů za oba července, které zveřejnila Zdravotnická záchranná služba.

To, že jsou letošní prázdniny pro záchranáře rušnější než ty loňské, potvrzují téměř všechny evidované údaje. Zvýšil se počet volání na linku 155, přibylo výjezdů k dopravním nehodám a co vyčnívá z čísel nejvíc – více jak dvojnásobně se zvýšil počet zásahů u lidí s alergickými reakcemi.

close info Zdroj: ZZS Pk zoom_in Záchranáři měli za první polovinu prázdnin více práce než loni.

Alarmující také je, že letošní prázdniny přinášejí více úrazů. Loni jich záchranáři evidovali 710, letos už 731. A to, že jsou mezi nimi i velmi vážné a obtížné zásahy, dosvědčuje i událost z 21. července.

„K pádu muže ze skály na Chrudimsku vyrazily pomoc dvě výjezdové skupiny záchranářů Pardubického kraje. Aktivován byl také vrtulník hradeckých záchranářů a dvě jednotky hasičů. Z důvodu obtížně dostupného terénu využila letecká záchranná služba také podvěs. Záchranáři umístili mladého muže do vakuové matrace, zajistili žilní vstup a podali potřebné léky.

Pacient byl následné transportován do traumacentra hradecké nemocnice,“ uvedli tehdy záchranáři.

Kvůli častým zásahům u alergických reakcí také záchranáři zveřejnili na sociálních sítích stručný návod, jak postupovat.

„V případě bodnutí vosou, včelou nebo sršněm se zpravidla objeví lokální reakce v místě vpichu, jako je otok, zarudnutí, svědění. Místní reakci lze řešit studeným obkladem, aplikací chladivého gelu na postižené místo nebo podáním antihistaminik. Pokud se objeví dýchací obtíže, ztížené polykání, otok jazyka, kolaps, neváhejte a volejte linku 155. Alergici u sebe často mívají adrenalinové pero. V případ silné alergické reakce ho použijte.“

Jednou z mála kolonek, kde letošní číslo kleslo je telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. I tu však před sedmi dny prováděli.

„Náhle zkolaboval, nedýchá, tak zněla první slova v hovoru na tísňovou linku 155. Operátorka Eliška okamžitě zahájila telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Posádky byly na místě do tří minut od přijetí hovoru a ihned zahájily potřebné úkony k záchraně pacienta. Operační středisko se dozvědělo od zasahující lékařky informaci, že pacient bude za kontinuální resuscitace transportován. Po konzultaci s nemocnicí již na muže čekal ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) tým zdravotníků, který si převzal muže do péče. My děkujeme za výbornou spolupráci s volajícími na místě zásahu,“ uvedli záchranáři.