Město Pardubice v neděli vyhlásilo zákaz vstupu do lokalit Červeňák, Stará plovárna, Nemošická stráň, Bubeníkovy sady, dále se nesmí vstupovat ke břehům řek a do všech dalších uzavřených částí města, které jsou označeny páskou zákazu vstupu nebo dopravním značením. Za porušení hrozí vysoké pokuty.

„Toto opatření je vyhlášeno z důvodu ochrany zdraví a životů osob. Situaci budou pod hrozbou vysokých pokut monitorovat policisté,“ uvedl pardubický primátor Jan Nadrchal. Opatření je reakcí na nedisciplinované chování některých obyvatel.

close info Zdroj: Město Pardubice zoom_in Kvůli vysokým srážkám v kombinaci s vysokými průtoky řek je vysoká pravděpodobnost, že kanalizace v průběhu večera a pondělí nezvládne odvádět dešťovou vodu.