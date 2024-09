Jiří Tůma dnes 18:18

Máte děti, které rády poslouchají příběhy a objevují nová místa? Chtěly by si vyzkoušet, jaké to je být archeologem a pracovat na vykopávkách? Pokud ano a je jim mezi pěti a 12 lety, přihlaste je do Zubříkova klubu.