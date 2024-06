Pardubice jsou každý rok svědkem několika výjimečných kulturních událostí. Jedna z nich bude nyní k vidění na pardubickém zámku. Uznávaný výtvarník Petr Nikl, jehož interaktivní expozici Orbis Pictus Play od jejího vzniku už viděly téměř tři miliony návštěvníků, tu instaloval novou výstavu s názvem Náhradní tvář. Ta se z jeho tvorby vymyká. Autor proslavený experimentálním a hravým uměním se totiž vrací k malbě, době covidové a originálně pojatým portrétům žebráků se psy na Karlově mostě, ale i zasněným pohledům na své blízké.

Významný český výtvarník Petr Nikl připravil pro výstavu na pardubickém zámku kolekci maleb, které vznikaly v posledních letech. | Foto: VČM

Petr Nikl patří mnoho let mezi výtvarnou špičku nejen v České republice. Pro Pardubice už vytvořil portrétní řadu Pernštejnů, která je k vidění během klasického návštěvnického okruhu. Ta by nyní měla společně s dalšími dvěma cykly portrétů vytvořit zajímavý pohled na jeho tvorbu.

Pro rodáka ze Zlína a syna návrhářky hraček Libuše Niklové byl totiž po řadu let charakteristický styl tvorby, který kombinoval různé techniky a to nejen výtvarné. Do Pardubic se však znovu vrácí jako malíř a bedlivý pozorovatel nečekaných chvil.

Významný český výtvarník Petr Nikl připravil pro výstavu na pardubickém zámku kolekci maleb, které vznikaly v posledních letech.Zdroj: VČM

Hlavním motivem jeho nové výstavy Náhradní tvář jsou žebráci se psy, které vídal během covidové pandemie na pražském Karlově mostě.

„Zatímco žebráci mají v klečebné póze obličej přivrácený k zemi, nebo odstíněný kapucou, takže jejich identita zůstává skrytá, jejich zvířecí doprovod si nejen zachovává chybějící energii, ale někdy zároveň přidává také efekt „psích očí“, který spolehlivě vzbuzuje emoce a s tím i soucit. Jedna tvář tak sebe sama v rámci manipulativní psychologické hry s kolemjdoucími pragmaticky zaměňuje za druhou. Nicméně i při vědomí této vypočítavé „přetvářky“ nechybí obrazům zbaveným prostorového kontextu něco absolutního, co vnáší do každodennosti zvláštní záblesk sakrality,“ uvedl kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Pernštejnský kostel z bílého mramoru je opravený, rodová hrobka je ale prázdná

Druhá série je pro Petra Nikla osobní, zobrazující jeho děti, přátele a blízké lidi v intimních, nestřežených chvílích. Tyto portréty zachycují osoby v uvolněném, neutrálním stavu, kdy jsou duchem nepřítomné, ztracené v prostoru a čase. V tomto okamžiku jsou jejich tváře obnažené, bez společenské masky, kterou si nasazují, když se vrátí do své životní role.

„Portréty jsou vždy mým intimním rozhovorem s tvářemi portrétovaných. U zavřených očí se nelze ubránit představě, co vše se může za zavřenými víčky odehrávat. Obrazy by měly vždy obsahovat nezodpověditelnou otázku, pak mají šanci přesáhnout svou dobu i svého tvůrce,“ popisuje Petr Nikl.

Fasáda knihovny v historickém centru Pardubic má být opravená ještě letos

Výstava se koná v hospodářských budovách Zámku Pardubice a pro veřejnost se otevírá 12. června. Potrvá do 8. září, vstupné je 140 korun.