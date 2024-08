Pro předplatitele

Jiří Tůma dnes 07:00

Po mnoho let sídlila v části pardubického zámku Východočeská galerie. Ta se však přejmenovala a přestěhovala do Automatických mlýnů. Její původní prostory v areálu pernštejnské památky tak nyní čeká rekonstrukce. Začít by se mělo v říjnu.