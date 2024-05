/VIDEO, FOTO/ Tradiční Slavnosti perníku plné vůně medu a perníčků - ty dnes ovládly nádvoří pardubického zámku. Bohatý program začal už dopoledne kouzelnickými vystoupeními, pořadatelé měly hlavně pro děti připravené loutkové divadlo s pohádkami, kejklíře, tanečníky a v pravé poledne soutěž v pojídání perníku pro děti i dospělé.

Sníst co nejrychleji jeden medový perník není zas tak jednoduché. | Video: Bohumil Roub

Nechyběly dílničky pro děti, kde si vyzkoušely zdobení perníčků nebo malování na dřevěné výrobky. Baba Jaga po celý den odborně školila děti v sedání na lopatu a po úspěšném absolvování kurzu si mohly uloupnout perníček z perníkové chaloupky.

Zdroj: Bohumil Roub

V rámci vstupného měli všichni návštěvníci vstup na Expozici skla a expozici mincí Východočeského muzea. "Je to tady krásné, ale to vstupné by mohlo být nižší," posteskla si paní Marie reportéru Deníku. Dospělí platili 150, děti 50 korun. Na druhou stranu se příchozí mohli podívat i na krásnou vyhlídku ze zámecké věže.

Zdroj: Bohumil Roub

Mohlo by vás zajímat: Zapršelo, a to je dobrá zpráva. Kudláček už našel kozáky a stále rostou smrže

Hlinecký mykolog nachází v těchto dnech nejen kováře, ale našel i kozáky a druhou vlnu smržů.Zdroj: Jiří Laštůvka Kudláček