Pardubický zámek se stává stále větším lákadlem. Loni ho navštívilo 160 tisíc lidí a dá se očekávat, že až definitivně skončí současná přestavba, návštěvníků ještě přibyde. Proto chce kraj, jako vlastník památky, vybudovat nové informační centrum.

Pardubický zámek dostane moderní návštěvnické centrum. | Foto: Pardubický kraj

Současné trochu skromné poměry návštěvnického centra by na pardubickém zámku měly nahradit moderní prostory, které nabídnou odpovídající služby. Kraj chce využít míst, které jsou nyní opuštěné poté, co se Východočeská galerie přestěhovala do Automatických mlýnů.

„Projektový záměr máme už od roku 2020. Vychází z architektonické studie, kterou pro Východočeské muzeum zpracovalo architektonické studio Transat architekti. Využívá budovu čp. 3, kde sídlily výstavní sály bývalé Východočeské galerie. Do přízemí umísťuje návštěvnické centrum a do patra výstavní prostory pro expozice vymístěné z historického paláce, což se týká zejména stálé expozice přírody. Hodnota první etapy této zakázky je podle projektové dokumentace ateliéru Masák & Partner necelých 82 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Pardubický zámek dostane moderní návštěvnické centrum.Zdroj: Pardubický kraj

Stavební práce budou prováděny za provozu muzea a zároveň se stavbou reprezentativního sálu v paláci. Po dobu stavby tedy budou muset využívat jedinou přístupovou komunikaci jak obě staveniště, tak i návštěvníci a zaměstnanci muzea. „Proto bude důležité průběh staveb spolu s běžným provozem dobře koordinovat,“ dodal Roman Línek.

Pardubický kraj na tento projekt již získal dotaci z fondů Evropské unie v maximální výši 68 milionů korun.