Podle predikce od meteorologů hrozí, že v příštích dnech na některých tocích překročí průtoky stoletou vodu. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický upozornil, že se to týká především Loučné a Novohradky. Na případné problémy se tak připravují všechny složky, které by mohly pomoci. Podle hejtmana je také potřeba počítat s tím, že v případě nepříznivého vývoje budou aktivovány evakuační plány.

Modely, podle kterých se řídí krajská povodňová komise, ukazují, že by vysoké srážky mohly přinést problémy zejména v okolí menších neregulovaných řek. To se na Pardubicku týká především dolních toků Novohradky a Loučné. Na nebezpěčí v případě Novohradky upozornil nejen hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ale při páteční tiskové konferenci také premiér Petr Fiala.

„Je evidentní, že na tocích, kde se očekává stoletá a větší voda, musí být činěna opatření. A to nejen tak, že budou aktivovány jednotky hasičů a připravené pytle s pískem. Ale musíme podle povodňových plánů upozornit obyvatele na možnost evakuace v příštích 48 hodinách," uvedl Netolický.

Ten při brífinku po zasedání krajské povodňové komise vyjmenoval několik obcí a měst, které by mohly být ohrožené, žádné však nebylo z okresu Pardubice. Ale právě Novohradka a Loučná mají své soutoky s většími toky na jeho území. Novohradka v Úhřetické Lhotě s Chrudimkou, Loučná, než se vleje do Labe, protéká územím okolo Moravan, Dašic nebo Sezemic. Třetí rizikovou řekou by mohla být Chrudimka, a to zejména v Nemošicích. Na jejím toku se však již dva dny upouštějí dvě přehrady, aby se v nich vytvořil prostor pro zachycení velké vody.

Na Pardubicku se proto nyní zbrojí na velkou vodu. V pohotovosti jsou i profesionální hasiči, kteří posílili operační středisko i výjezdové jednotky. „Informovali jsme zřizovatele dobrovolných jednotek, že budeme vyžadovat pomoc. Dáváme dohromady techniku, která by byla potřeba. Jsme na značkách a jsme schopni starostům pomoci i s evakuačními plány,“ informoval Martin Záleský z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Přímo v Pardubicích jsou v pohotosti povodňová komise i krizový štáb. Služby města Pardubic jsou připraveny na případnou instalaci mobilního protipovodňového hrazení podél Chrudimky v Bubeníkových sadech. Oblast kolem Automatických mlýnů bude v případě potřeby chráněna dvoukomorovými protipovodňovými pytli s pískem. Do pohotovosti byl uveden i Dopravní podnik města Pardubic a Rozvojový fond Pardubice. Podílely by se na případném zajištění evakuace osob z povodněmi ohrožených území.

„Prosíme občany, aby respektovali případná dopravní omezení kvůli riziku vybřežení vodních toků," požádal pardubický magistrát na sociálních sítích.

Také policisté v Pardubickém kraji se připravují na případné povodně. „V pohotovosti máme například krajskou pořádkovou jednotku, psovody, k dispozici tři lodě, čtyřkolky a další techniku, která by mohla být potřeba. Vypomáhat bychom mohli s evakuacemi, následnou ochranou evakovaných objektů, uzavírání nesjízdných silnic nebo další potřebnou logistikou," uvedla tisková mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Na povodně se připravují policisté v Pardubickém kraji. | Video: se svolením Policie ČR

Na Pardubicku jsou navíc místa na Labi, které vysoká voda v minulosti trápila opakovaně. Týká se to především Němčic, či komunikace třetí třídy z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Podle prognóz by však zatím Labe nemělo být tou hlavní hrozbou.

Brněnský meteorolog Jáchyb Brzezina z ČHMÚ dal dohromady stránku se srážkovými úhrny ze stovek českých stanic - ZDE.