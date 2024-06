V Pardubicích se otevřela nová železniční zastávka Pardubice centrum. Provoz měl odstartovat už v neděli 9. června, ale kvůli odklízení středeční železniční nehody rychlíku s nákladním vlakem se vše zdrželo. Zastávka má zkrátit cestu hlavně lidem mířícím do centra města.

Zastávka Pardubice centrum je po odkladu v provozu. | Video: Michal Žampach

Zastavovat měly vlaky na zastávce Pardubice centrum už od neděle, ale z důvodu nehody, jež se stala v její blízkosti, končily spoje stále na hlavním nádraží. První vlaky se od Hradce Králové a od Chrudimi do nové zastávky vypravily až nyní.

Nová zastávka se nachází poblíž podchodu, který spojuje ulice Rokycanovu a Sladkovského. Dále pak vede až do podchodu nazvaného myší díra. Tam nově ústí nový tubus, jenž slouží cestujícím pro vstup na nástupiště. Další přístupová cesta je z ulice Jana Palacha.

Na zastávce končí a začínají osobní, ale i spěšné vlaky mířící ve směru na Hradec Králové a v dopravních špičkách také ve směru na Chrudim. „Dohromady se v objednávce Pardubického kraje jedná o 48 párů vlaků, které tak budou zajíždět prakticky do centra Pardubic. Výhodou této zastávky je její přímé propojení jak do ‚myší díry‘, tak do podjezdu na ulici 17. listopadu. Věřím, že od prvního dne bude tato nová zastávka hojně využívána,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

„Nová zastávka má za cíl výrazně zlepšit dopravní obslužnost města, což je zásadní nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky a zaměstnance zdravotnického střediska, které se nachází v bezprostřední blízkosti zmiňované stanice,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal a dále poodhalil vize do budoucna, že v dané lokalitě může v budoucnu vzniknout nová čtvrť, jež přítomnost železniční zastávky zatraktivní.

„Samotnou zastávku budovali stavbaři od loňského podzimu,“ Deníku sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Statutární město Pardubice darovalo jeden milion korun Správě železnic na vybudování nové zastávky. „Stejnou částku zaslal také Pardubický kraj. Jedná se o zlomek celkových nákladů na její vybudování, vysíláme tím ale jasný signál, že si vážíme mohutných investic Správy železnic v našem městě,“ dodal Hrabal.

Odklad provozu způsobila středeční tragická srážka osobního a nákladního vozu, po které zůstal v kolejišti blízko zastávky poškozený lehátkový vůz. Jeho odklízení se protáhlo přes víkend, proto nemohly spoje do nové zastávky zajíždět.

