Další ránu zasadila restauracím ekonomická krize a inflace. Znovu tak byla většina provozoven nucena zdražit. Podnikatelé se shodují, že do ceny poledních menu se promítají především vysoké náklady na energie a na potraviny. „Zdražit jsme museli vzhledem k celkovému růstu cen. Jen energie nám stouply dvojnásobně,“ uvedl jeden z pardubických restauratérů.

Školní obědy v novém. Rekonstrukce kuchyně jídelny ZŠ Závodu míru skončila

Od loňského srpna se průměrná cena obědů v Pardubickém kraji postupně zvyšovala, ze 165 korun se vyšplhala na současných 180 korun. Za půl roku se tak zvedla o 15 korun. Ve srovnání s ostatními kraji to představuje jakousi zlatou střední cestu.

Deník porovnal ceny od roku 2021. Tehdy si Pardubáci za řízek z kuřecího masa museli připravit okolo 125 korun, o rok později to bylo průměrně 140 korun. Letos už za stálici české kuchyně lidé zaplatí přes 180 korun.

Například v pardubické restauraci Záložna dají nyní hosté za smažený kuřecí řízek s přílohou 180 korun. Podobnou částku nechají strávníci v Bohémské hospodě. Za dvěstěgramovou porci kuřecího řízku Pardubáci ale zaplatí i přes 200 korun. Oblíbený pokrm podražil třeba v restauraci Na Poseidonu, tam je řízek ve stálé nabídce za 212 korun.

Nosí si krabičky

„V práci máme stravenkový paušál. Nicméně kolegyně, co to dříve neřešily, už nejdou na oběd vždycky, ale jen občas. Spíš si nosí krabičky z domova. Jít na oběd už není normální jako dřív, ale spíš taková událost,“ popsala denní praxi Martina.

Řada strávníků si vzhledem k rostoucím cenám raději uvaří doma. Jako třeba Jan Čihák. „Už jsem si na to zvykl. A nedělá mi problém nosit si do práce jídlo v krabičkách. Myslím si, že tak dost ušetřím. Neříkám, že někdy do restaurace nezajdu, ale to spíš vezmu přítelkyni na večeři,“ řekl Čihák.

Vyslyšeli přání veřejnosti. Pardubické krizové centrum pomáhá i dětem od 12 let

To potvrzují i statistiky. „Platí, že stále více strávníků už není ochotno zvyšující se ceny akceptovat,“ sdělil Michelfeit.

Strop cen?

O ceny obědů se zajímá i společnost Edenred, která mimo jiné poskytuje stravenky zaměstnancům.

„Naše data ukazují poměrně velké rozdíly mezi cenami obědů vztaženými k průměrné výši mezd v jednotlivých regionech. Při stejných stravovacích návycích lidé z Pardubického kraje vydají na stravování téměř o čtvrtinu větší část svých měsíčních příjmů než obyvatelé Prahy. V případě nízkopříjmových skupin obyvatelstva se ale rozdíly stávají ještě propastnějšími,“ okomentovala data členka vedení společnosti Edenred Aneta Martišková.

Podle výzkumu firmy Sodexo ale růst cen obědů zpomaluje. Hlavním důvodem je podle Michelfeita i fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat, a ty tak zřejmě narážejí na svůj strop.