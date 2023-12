Teplo

Hlouběji do kapsy lidé ale sáhnou při platbě za teplo. Zákazníci, kteří odebírají teplo přímo od Elektráren Opatovice, budou platit průměrně místo výhor 752 korun za gigajoule. Loni to bylo o 125 korun méně. Podle elektrárny si tak běžná domácnost navíc připlatí necelých 355 korun měsíčně.

„Důvěřovali jsme ujištěním vlády, že teplárenství, a tedy především jeho zákazníkům, bude poskytnuta státní podpora, a přizpůsobili jsme tomu i naše ceny v předešlých letech. Slíbené vládní podpory jsme se však nedočkali,“ vysvětloval na začátku prosince ředitel společnosti EOP Distribuce Karel Čipera. Z Opatovic rozvádějí horkovody teplo vznikající při výrobě elektřiny spalováním uhlí nejen do Hradce, ale i do Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a dalších menších obcí. Teplo z ní proudí také do nemocnic, škol a podniků.

Voda

Připlatit si lidé musí i v případě vody. Cena vodného a stočného bude na Pardubicku od nového roku opět dražší, a to zhruba o 16 korun. Firma musí podle svých slov zohlednit růst nákladů i povinné investice.

Cena vodného za kubík bude 74,56 korun a cena stočného 73,77 korun včetně DPH. Celková cena za vodné a stočné bude tedy v příštím roce 148,33 Kč za jeden metr krychlový.

„Pro čtyřčlennou rodinu tak půjde o měsíční nárůst v řádech desítek korun. Denní spotřeba vody na obyvatele je v průměru 80 litrů na den,“ sdělil Aleš Hudec, mluvčí Vody a kanalizace Pardubice (VaK) s tím, že generovaný zisk společnost využívá pro rozvoj vodárenské infrastruktury například propojení vodovodního přivaděče Čermná nad Orlicí a Horní Jelení, které zajistí důležité posílení zásobování pitnou vodou na Holicku, nebo propojení Chvaletic a Hlavečníku na Přelouč.

Cestování

Změna jízdného v kraji platí už od prosince. Cestující dají za jízdenky v autobusech a vlacích na východě Čech v tarifu IREDO v průměru o 8,5 procenta více.

Zvýšení cen jednotlivých jízdenek placených hotově nebo bankovní kartou bude pro většinu cestujících znamenat navýšení o dvě koruny. Kdo cestuje pravidelně a na kartu IREDO si pořizuje vícedenní jízdenky nebo využívá elektronickou peněženku, toho se zdražení netýká. Lidé cestující se svými mazlíčky si pak připlatí. Přeprava psů beze schránky stojí 50 korun.

Poplatek z pobytu

Připlatí si i turisté, kteří musí od léta Pardubicím platit daň z pobytu. Sazba poplatku je vyhláškou stanovena ve výši 30 korun za každý započatý den a osobu s výjimkou prvního dne pobytu.

„Příjmy do městské pokladny máme z nově zavedeného poplatku z pobytu, který hradí návštěvníci města. Obrovská inflace, zdražování energií, potravin a zvyšování DPH u některých položek dopadající na rozpočet pardubických domácností nás naopak vedly k tomu, že jsme se rozhodli našim občanům ještě více nenakládat, a i proto nezvyšujeme žádný z poplatků města,“ dodal první náměstek primátora zodpovědný za oblast ekonomiky a rozpočtu Jakub Rychtecký.

Odpady

Pardubice nenavýší ani cenu za odpadové hospodářství.

Pardubáci budou tak v příštím roce platit opět 650 korun. Stejný zůstává i poplatek za bioodpad ve výši 400 korun. Svoz město celkově stojí víc peněz, než kolik vybere od obyvatel.

Na jednoho obyvatele to vychází zhruba na 1 248 korun. Při stávajícím poplatku ve výši 650 korun bude město dotovat obecní systém odpadového hospodářství částkou 598 korun za každého poplatníka. Město tak ze svého rozpočtu doplatí na likvidaci odpadů zhruba 55 milionů korun.

Některá okolní města (a obce) ale ke zdražování přistoupila. Více peněz zaplatí například v Srchu, Chvaleticích nebo Holicích.