V jižní části Pardubic chybí zeleň, Dražkovice mají šanci na její doplnění

/VIZUALIZACE/ V okolí Pardubic dnes schází 200 hektarů zeleně. Má to negativní vliv jak na obyvatele, kterým schází místa, kam by mohli vyrazit za odpočinkem, tak na stav krajiny samotné. Zvyšuje se náchylnost půdy k erozi nebo vzniká vysoké riziko vysychání drobných vodních toků. Nejhorší je situace na jihu, zejména mezi obcemi Dražkovice, Nemošice, Ostřešany, Mnětice, Hostovice, kde je navíc výrazně nižší lesnatost. A právě v Dražkovicích to chtějí změnit.

Pardubice doplní zeleň v okolí Dražkovic | Foto: Město Pardubice

"Naším cílem je tuto situaci zlepšit. Proto jsme zahájili přípravy krajinného plánu pro katastr Dražkovice. Odbor hlavního architekta ve spolupráci s městským obvodem V proto pracoval na přípravě zadání krajinného návrhu, který vychází ze zpracované Územní studie krajiny ORP Pardubice a na který pátý městský obvod uvolnil finance ze svého rozpočtu,“ popsla náměstkyně za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že návrh už byl zpracován a odevzdán. Celkově by ve městě mohlo vzniknout až 5 hektarů ekologicky stabilních ploch zahrnujících téměř tři stovky jak listnatých dřevin, tak ovocných vysokokmenů. Výsadba by zároveň zahrnovala přes 8,5 tisíce listnatých špičáků, necelých 1,2 tisíc keřů a vzniklo by zde zhruba 5 hektarů trávo-bylinného porostu. Návrh zpracovala Jana Kohlová z ateliéru Panoram. Architektka představila vizi doplnění listnatých a ovocných alejí, ovocných sadů, remízů, mokřadů, chybějících částí ÚSES (územního systému ekologické stability), cestního systému a vybavenosti území drobnou architekturou. "Cílem bylo vytvořit funkční síť zelené infrastruktury, aby zde vznikl skutečně ucelený a funkční systém," přiblížila své představy Jana Kohlová. Zadržet vodu v krajině Výsledkem je tedy návrh zokruhování cest, díky kterému by měli obyvatelé Dražkovic víc možností k rekreaci. V plánu je i je cílené propojení lipovou alejí směrem sever-jih od Nemošic na Mikulovice, propojení ovocnými alejemi vybíhajícími z Dražkovic a doplnění dílčích ploch zeleně, které by obohatily krajinnou biodiverzitu a podpořily zadržování vody v krajině. Už v prosinci byla o záměru informována rada městské části Pardubice V a zároveň proběhly i konzultace na pozemkovém úřadě v Pardubicích, na níž navázala s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ohledně možnosti financování projektu. Podle primátora Jana Nadrchla, který má ve své gesci o otázku investic. se finanční podpora u tohoto typu projektů pohybuje v rozmezí od 85 do 100 % nákladů. "Z dotací je možné financovat přírodě blízké vodní prvky v krajině včetně sídel, jako jsou mokřady a tůně, a vegetační krajinné prvky," dodává. Pardubice podpoří ordinaci pro lidi z ulice. Často řeší svrab a různé rány Cesta ke zlepšení nepříznivé situace zeleně v Pardubicích a jejich okolí ale bude ještě dlouhá. Vizí je, že by ve městě mohlo vzniknout až 5 hektarů ekologicky stabilních ploch. "K vytvoření funkčního systému zeleně je však stále ještě zapotřebí získat podporu a pozemky pro založení dalších 10 hektarů přirozených stanovišť, a to na pozemcích soukromých majitelů. Což s sebou pochopitelně obnáší i nezbytnou komunikaci s majiteli pozemků a možnost provedení pozemkových úprav,“ uzavírá náměstkyně Klčová.

