Letos se také rozšíří Síň slávy o další dvě sportovní osobnosti. „Tou první je bývalá vynikající plavkyně Jana Klusáčková, která má na svém kontě řadu výtečných plaveckých výkonů, z nichž řada se zapsala do knihy českých rekordů. Druhou osobností, která doplní řady Síně slávy, je Luboš Kubík, bývalý vynikající fotbalový reprezentant z našeho regionu,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu Jakub Rychtecký. Obě jména se brzy objeví také v chodníku slávy před enteria arénou.

Síň slávy pardubického sportu



Klusáčková, Jana (plavání)

2x účast na OH (2004 Athény, 2008 Peking)

3. místo na Světové univerziádě 2005

několikanásobná účast na MS a ME

finalistka ME

několikanásobná držitelka českých rekordů



Kubík, Luboš (fotbal) bývalý člen československé i české fotbalové reprezentace

účast na MS 1990 v Itálii

stříbrná medaile z EURA 1996 v Anglii

působil v zahraničích klubech v Itálii, Francii, Německu a USA, zahrál si finále poháru UEFA za Fiorentinu

Působil jako asistent trenéra olympijského týmu USA, v roce 2010 jako asistent u reprezentace USA byl jediným českým účastníkem na MS 2010