"Během lhůty nám chodilo značné množství dotazů, přišly nám připomínky a námitky, dospěli jsme k rozhodnutí výběrové řízení zrušit, udělat revizi zadávací dokumentace. V okamžiku, kdy se budeme jisti, že už bude všechno v pořádku, vypíšeme řízení znovu," řekl Nadrchal.

Na podání přihlášek měly firmy dva měsíce, tedy o něco déle, než je obvyklé. Rekonstrukce letního stadionu bude nadále s využitím metody Design & Build, kdy je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i stavbu. Limitní cena zůstane 430 milionů korun bez DPH.

"Cena může být jednou z příčin, proč výběrové řízení nevyšlo. Když se soutěží stadiony jinde, částky jsou o dost vyšší," řekl Nadrchal s tím, že ale není stavař a nedovede cenu kompetentně posoudit.

Podle Nadrchala nenastala velká komplikace. "Předpokládám, že se do soutěže přihlásí stejní dodavatelé, kteří nám podávali připomínky," dodal.

Zastupitelé měli potvrdit investici na podzim po dokončení tendru. Část opozice je proti modernizaci a nechce ji vůbec. "Byli bychom rádi, kdyby rada rozhodla, že investice nedává smysl i vzhledem k současné ekonomické situaci. Je to nedotační akce za půl miliardy. Pokud se ale akce pozastavila z procesních důvodů, jenom to vítáme, protože ji nechceme," řekl opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti).

Opoziční sdružení Pardubáci společně stadion opravit chce. "Dokázali bychom si představit, že může být ve skromnějších intencích. Návrh se nám ale líbil, vizuálně by měl odpovídat skvělému místu. Podmínky tendru by měly být soutěžitelné, je to asi vina týmu, který ho připravoval. Jestli je to projekt, který se nedá soutěžit, pak se ptám, kde se stala chyba," řekl zastupitel František Brendl.

Město chce v první fázi opravit a zmodernizovat stadion bez východní tribuny, okolních ulic a nábřeží. Opravy jsou naplánované na 20 měsíců. V původních úvahách koalice bylo opravit vše naráz. Náklady by ale byly nad možnosti města. Proti stadionu také vznikla iniciativa Nechceme stadion na dluh, která si přeje referendum.